Кто такой Николай Рерих и почему его учение до сих пор вызывает ожесточенные споры

Николай Рерих: факты и цифры
- Наследие Рериха насчитывает больше 7 тысяч картин и около 30 томов литературных произведений, пишет 24smi.org.
- ЮНЕСКО включило 100-летний юбилей Рериха в «Календарь памятных дат великих личностей и событий (1973−1974)», сообщает ТАСС.
- Именем Рериха назвали улицу в Риге и художественное училище в Санкт-Петербурге. Кроме того, в честь художника назвали кратер на Меркурии, астероид (№ 4426), пик и перевал на Алтае, ледник и перевалы на Тянь-Шане.
- В 1928 году Рерих в соавторстве разработал проект Договора о защите культурных ценностей. Этот документ, известный как «Пакт Рериха», подписали в 1935 году в Вашингтоне при участии президента США Франклина Рузвельта.
- Музеи Рериха есть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Улан-Баторе (Монголия).
Что такое «Живая Этика»?
Одним из главных литературных произведений Николая Рериха считается духовное учение «Агни-йога» («Живая Этика»). Он создал его вместе с женой Еленой Рерих.
В «Агни-йоге» происходит синтез эзотеризма Востока и западного оккультизма, пишет iphlib.ru.
Учение предполагает веру в карму и реинкарнацию. Источником всех явлений во Вселенной называют духовный огонь — «Агни». Согласно «Живой Этике», смысл эволюции человечества — духовное просветление и совершенствование.
Как утверждали авторы, тексты «Живой Этики» даны им «тибетскими Махатмами». Елена и Николай Рерих записали их методом «автоматического письма» в особом измененном состоянии сознания. Поэтому тексты якобы имеют сверхчеловеческое происхождение, пишет gumer.info.
Филолог Сунгуртян высказала предположение, почему вокруг этого учения возникает много споров. Она считает, что большое количество слов «я», «мы», «вы», «мои», «ваши» в первом томе «Живой Этики» не позволяет читателю остаться равнодушным., пишет bibliofond.ru.
Текст вызывает либо полное неприятие, либо безраздельное согласие.