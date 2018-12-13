Кто такой Николай Рерих и почему его учение до сих пор вызывает ожесточенные споры

13 декабря 1947 года умер художник, писатель, философ и общественный деятель Николай Рерих. Он сильно повлиял на культуру своего времени, оставил огромное наследие, а его идеи до сих пор вызывают ожесточенные споры. Самые яркие и противоречивые факты о Николае Рерихе и его духовном учении — в коротком материале altapress.ru.