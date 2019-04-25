Кто такой Ратмир Шишков, которому посвятил клип Тимати, и что известно о его трагической гибели

Тимати опубликовал в Instagram пост, посвященный Ратмиру Шишкову. Он написал, что помнит о друге, и на концертах ему иногда кажется, что Ратмир Шишков находится рядом.
«Ты научил меня ценить каждый момент, т.к. никто не знает, сколько нам времени здесь отведено. Я до сих пор так и не встретил ни одного такого же чистого, честного, светлого, открытого, преданного и талантливого человека, как ты», — написал Тимати.
Кто такой Ратмир Шишков
Ратмир Шишков и Тимати вместе участвовали в проекте «Фабрика звезд-4». На проекте они вместе с Домиником Джокером и Анастасией Кочетковой объединились в группу «Банда», сообщает starhit.ru. Вместе они выпустили альбом. «Банда» распалась после гибели Шишкова.
Доминик Джокер так отзывался о Ратмире Шишкове:
«Он ребенок, умеющий радоваться всему — лишнему „Сникерсу“ в кармане. Ратмир очень добрый. В „Банде“ он был самым светлым и не испорченным человеком»
Смертельная авария Ратмира Шишкова
Ратмир Шишков погиб ночью в ДТП в 2007 году. Вместе с ним в автомобиле Merсedes находились еще четыре человека, пишет cosmo.ru. Машина проскочила на красный свет на скорости около 200 км в час и столкнулась с другим автомобилем, затем от удара врезалась в бордюр и взорвалась. Ожоги, которые получили водитель и пассажиры Merсedes, оказались несовместимы с жизнью.
Некоторые СМИ утверждают, что за рулем автомобиля был Ратмир Шишков, другие — что Тимур Байсаров. В частности, вторую версию приводили РИА Новости. Издание auto.newsru.com пишет, что водителя устанавливали по показаниям свидетелей. Экспертиза установила, что Ратмир Шишков и Тимур Байсаров были пьяны. В результате дело прекратили в связи со смертью подозреваемых.
В ночь гибели Ратмира родилась его дочь Стефания.