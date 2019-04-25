Кто такой Ратмир Шишков, которому посвятил клип Тимати, и что известно о его трагической гибели

Тимати выпустил новый клип «Помнишь», посвященный погибшему в 2007 году участнику «Фабрики звезд» Ратмиру Шишкову. Ему было всего 19 лет. Сейчас Ратмиру Шишкову исполнилось бы 31. Каким запомнился музыкант и что известно о его трагической гибели — в материале altapress.ru.

Тимати опубликовал в Instagram пост, посвященный Ратмиру Шишкову. Он написал, что помнит о друге, и на концертах ему иногда кажется, что Ратмир Шишков находится рядом.

«Ты научил меня ценить каждый момент, т.к. никто не знает, сколько нам времени здесь отведено. Я до сих пор так и не встретил ни одного такого же чистого, честного, светлого, открытого, преданного и талантливого человека, как ты», — написал Тимати.

Кто такой Ратмир Шишков

Ратмир Шишков и Тимати вместе участвовали в проекте «Фабрика звезд-4». На проекте они вместе с Домиником Джокером и Анастасией Кочетковой объединились в группу «Банда», сообщает starhit.ru. Вместе они выпустили альбом. «Банда» распалась после гибели Шишкова.

Доминик Джокер так отзывался о Ратмире Шишкове:

«Он ребенок, умеющий радоваться всему — лишнему „Сникерсу“ в кармане. Ратмир очень добрый. В „Банде“ он был самым светлым и не испорченным человеком»

Смертельная авария Ратмира Шишкова

Ратмир Шишков погиб ночью в ДТП в 2007 году. Вместе с ним в автомобиле Merсedes находились еще четыре человека, пишет cosmo.ru. Машина проскочила на красный свет на скорости около 200 км в час и столкнулась с другим автомобилем, затем от удара врезалась в бордюр и взорвалась. Ожоги, которые получили водитель и пассажиры Merсedes, оказались несовместимы с жизнью.

Некоторые СМИ утверждают, что за рулем автомобиля был Ратмир Шишков, другие — что Тимур Байсаров. В частности, вторую версию приводили РИА Новости. Издание auto.newsru.com пишет, что водителя устанавливали по показаниям свидетелей. Экспертиза установила, что Ратмир Шишков и Тимур Байсаров были пьяны. В результате дело прекратили в связи со смертью подозреваемых.

В ночь гибели Ратмира родилась его дочь Стефания.