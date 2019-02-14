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Жизнь

Кто такой святой Валентин и венчал ли он однополые браки

День святого Валентина 14 февраля считается праздником всех влюбленных. По одной из легенд, святой Валентин был священником, который тайно женил влюбленные пары. Есть и скандальная версия, связанная с однополыми браками. Рассказываем, кто такой святой Валентин и почему католическая церковь отменила праздник святого Валентина 14 февраля.

День Святого Валентина.
День Святого Валентина.
СС0.

Почему День святого Валентина считается праздником влюбленных?

Вокруг Дня святого Валентина 14 февраля есть несколько легенд. Согласно одной из них, в III веке нашей эры римский император Клавдий II, чтобы мужчины лучше воевали и их не обременяла семья, запретил жениться. А святой Валентин, христианский священник, тайком женил влюбленных.

Когда об этом стало известно властям, Валентина кинули в тюрьму. Там он познакомился с дочерью тюремщика, влюбился и перед смертью написал записку с признанием. А казнили его якобы 14 февраля 269 года,

Известны и более «экзотические» версии об истории праздника. Например, что святой Валентин тайно тайно сочетал браком римских легионеров-мужчин.

Пара. Свадьба.
Пара. Свадьба.
СС0

Кто такой святой Валентин в католической церкви?

Согласно римским мартирологам, на заре христианства за веру умерли трое мучеников с именем Валентин. Один из них погиб в Карфагене с группой единоверцев. Второй был епископом Интерамны, его казнили во времена гонений на христиан. Третьего мученика, пресвитера Валентина, обезглавили.

С 14 февраля соотносят епископа и пресвитера Валентина.

Информации об этих святых очень мало. Однако в имеющейся нет и намека на любую романтическую составляющую.

В православии этих святых почитают в другие даты: память епископа Валентина — 12 августа, а пресвитера — 10 июля.

Книга. Лупа
Книга. Лупа
СС0

День святого Валентина — католический праздник?

Нет. В 1969 году Римско-католическая церковь преобразовала церковный календарь и, в частности, отменила День святого Валентина как общекатолический праздник. Причина заключалась в том, что о святом Валентине очень мало точной информации.

Ангел
Ангел
СС0

Правда ли, что святой Валентин венчал однополые браки?

Во-первых, на это совсем нет указаний в имеющейся информации о святых с именем Валентин.

Во-вторых, в третьем веке просто не было отдельного обряда, который бы фиксировал заключение брака. При этом Римская империя была языческой державой, а христиане — гонимыми официальной властью.

Так что скорее всего это только слух, связанный с Днем святого Валентина.

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