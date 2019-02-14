Кто такой святой Валентин и венчал ли он однополые браки

День святого Валентина 14 февраля считается праздником всех влюбленных. По одной из легенд, святой Валентин был священником, который тайно женил влюбленные пары. Есть и скандальная версия, связанная с однополыми браками. Рассказываем, кто такой святой Валентин и почему католическая церковь отменила праздник святого Валентина 14 февраля.

Почему День святого Валентина считается праздником влюбленных?

Вокруг Дня святого Валентина 14 февраля есть несколько легенд. Согласно одной из них, в III веке нашей эры римский император Клавдий II, чтобы мужчины лучше воевали и их не обременяла семья, запретил жениться. А святой Валентин, христианский священник, тайком женил влюбленных.

Когда об этом стало известно властям, Валентина кинули в тюрьму. Там он познакомился с дочерью тюремщика, влюбился и перед смертью написал записку с признанием. А казнили его якобы 14 февраля 269 года,

Известны и более «экзотические» версии об истории праздника. Например, что святой Валентин тайно тайно сочетал браком римских легионеров-мужчин.

Пара. Свадьба. СС0

Кто такой святой Валентин в католической церкви?

Согласно римским мартирологам, на заре христианства за веру умерли трое мучеников с именем Валентин. Один из них погиб в Карфагене с группой единоверцев. Второй был епископом Интерамны, его казнили во времена гонений на христиан. Третьего мученика, пресвитера Валентина, обезглавили.

С 14 февраля соотносят епископа и пресвитера Валентина.

Информации об этих святых очень мало. Однако в имеющейся нет и намека на любую романтическую составляющую.

В православии этих святых почитают в другие даты: память епископа Валентина — 12 августа, а пресвитера — 10 июля.

Книга. Лупа СС0

День святого Валентина — католический праздник?

Нет. В 1969 году Римско-католическая церковь преобразовала церковный календарь и, в частности, отменила День святого Валентина как общекатолический праздник. Причина заключалась в том, что о святом Валентине очень мало точной информации.

Ангел СС0

Правда ли , что святой Валентин венчал однополые браки?

Во-первых, на это совсем нет указаний в имеющейся информации о святых с именем Валентин.

Во-вторых, в третьем веке просто не было отдельного обряда, который бы фиксировал заключение брака. При этом Римская империя была языческой державой, а христиане — гонимыми официальной властью.

Так что скорее всего это только слух, связанный с Днем святого Валентина.