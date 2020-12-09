Кто такой Василий Сапожников и почему он считал Алтай круче, чем Альпы

Кто такой Василий Сапожников?
Известный путешественник был сыном учителя. В детстве он пользовался полной свободой, поэтому к 13 годам он с ружьем исходил окрестности Перми и устраивал экскурсии по реке, которые могли длиться несколько дней.
Сапожников получил высшее образование в Москве. Он защитил диссертацию на тему «Белки и углеводы зеленых листьев», а впоследствии стал профессором Томского университета и занялся изучением географии и флоры Горного Алтая.
Василий Сапожников и его любовь к Алтаю
Первое путешествие Сапожникова по Горному Алтаю — это 1000 верст вьючного пути через Телецкое озеро, долину Чулышман, Катунские белки, Белуху, Онгудай и Теректинский хребет.
За свою жизнь исследователь совершил еще несколько путешествий по Горному Алтаю.
Он собрал больше 400 видов новых растений, открыл несколько ледников в районе Белухи, написал книгу, первым из исследователей поднялся на Белуху и определил ее высоту.
Алтай vs Альпы
Студентом Василий Сапожников посетил Германию, Швейцарию, совершил переход через Альпийские льды и снега в Италии.
Но потом неизведанная горная страна — Алтай — впечатлила его настолько, что он сказал: «Что Альпы? Видел я Альпы. Далеко им до Алтая!»
Анна Карпова