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Жизнь

Кто такой Василий Сапожников и почему он считал Алтай круче, чем Альпы

9 декабря 1861 года родился путешественник и исследователь Алтая Василий Сапожников. Это один из первых путешественников по алтайской горной стране и автор первого туристического путеводителя «Пути по Русскому Алтаю».

Оледенение Актру, открытое В. В. Сапожниковым.
Оледенение Актру, открытое В. В. Сапожниковым.
wikimedia.org.

Кто такой Василий Сапожников?

Известный путешественник был сыном учителя. В детстве он пользовался полной свободой, поэтому к 13 годам он с ружьем исходил окрестности Перми и устраивал экскурсии по реке, которые могли длиться несколько дней.

Сапожников получил высшее образование в Москве. Он защитил диссертацию на тему «Белки и углеводы зеленых листьев», а впоследствии стал профессором Томского университета и занялся изучением географии и флоры Горного Алтая.

Василий Васильевич Сапожников.
Василий Васильевич Сапожников.
wikimedia.org.

Василий Сапожников и его любовь к Алтаю

Первое путешествие Сапожникова по Горному Алтаю — это 1000 верст вьючного пути через Телецкое озеро, долину Чулышман, Катунские белки, Белуху, Онгудай и Теректинский хребет.

За свою жизнь исследователь совершил еще несколько путешествий по Горному Алтаю.

Он собрал больше 400 видов новых растений, открыл несколько ледников в районе Белухи, написал книгу, первым из исследователей поднялся на Белуху и определил ее высоту.

Ледник Малый Актру. Здесь бывал В. В. Сапожников.
Ледник Малый Актру. Здесь бывал В. В. Сапожников.
wikimedia.org.

Алтай vs Альпы

Студентом Василий Сапожников посетил Германию, Швейцарию, совершил переход через Альпийские льды и снега в Италии.

Но потом неизведанная горная страна — Алтай — впечатлила его настолько, что он сказал: «Что Альпы? Видел я Альпы. Далеко им до Алтая!»

Анна Карпова

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