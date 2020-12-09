Кто такой Василий Сапожников и почему он считал Алтай круче, чем Альпы

9 декабря 1861 года родился путешественник и исследователь Алтая Василий Сапожников. Это один из первых путешественников по алтайской горной стране и автор первого туристического путеводителя «Пути по Русскому Алтаю».

Оледенение Актру, открытое В. В. Сапожниковым.

Кто такой Василий Сапожников?

Известный путешественник был сыном учителя. В детстве он пользовался полной свободой, поэтому к 13 годам он с ружьем исходил окрестности Перми и устраивал экскурсии по реке, которые могли длиться несколько дней.

Сапожников получил высшее образование в Москве. Он защитил диссертацию на тему «Белки и углеводы зеленых листьев», а впоследствии стал профессором Томского университета и занялся изучением географии и флоры Горного Алтая.

Василий Васильевич Сапожников. wikimedia.org.

Василий Сапожников и его любовь к Алтаю

Первое путешествие Сапожникова по Горному Алтаю — это 1000 верст вьючного пути через Телецкое озеро, долину Чулышман, Катунские белки, Белуху, Онгудай и Теректинский хребет.

За свою жизнь исследователь совершил еще несколько путешествий по Горному Алтаю.

Он собрал больше 400 видов новых растений, открыл несколько ледников в районе Белухи, написал книгу, первым из исследователей поднялся на Белуху и определил ее высоту.

Ледник Малый Актру. Здесь бывал В. В. Сапожников. wikimedia.org.

Алтай vs Альпы

Студентом Василий Сапожников посетил Германию, Швейцарию, совершил переход через Альпийские льды и снега в Италии.

Но потом неизведанная горная страна — Алтай — впечатлила его настолько, что он сказал: «Что Альпы? Видел я Альпы. Далеко им до Алтая!»

Анна Карпова