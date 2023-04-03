Максим Фомин родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области (ныне — ДНР). После окончания школы пошел работать по стопам отца и деда — на шахту.
Через несколько лет он нарушил семейную традицию, ушел из шахты и открыл бизнес по продаже мебели.
Фомин рассказывал, что для расширения предприятия брал кредиты, но вопреки всему магазины не приносили достаточной прибыли, сообщает «КоммерсантЪ».
По рассказу Максима Фомина, в декабре 2011 года он с друзьями ограбил банк. За это его арестовали и осудили на 12 лет лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии в Горловке.
Летом 2014 года рядом с колонией начались бои. Фомин воспользовался ситуацией и 27 августа сбежал. Вступил в ополчение и участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР. Взял позывной Профессор.
Позже Фомина снова арестовали, так как юридических оснований для его освобождения не было. Однако его помиловал глава ДНР Александр Захарченко.
Максим Фомин служил под началом полевого командира Игоря Безлера. Затем попал в подразделение «Витязь», в котором пробыл до преобразования ополчения в народную милицию.
До конца 2014 года Фомин служил в разведроте четвертой бригады НМ ЛНР. В народную милицию ДНР его не брали из-за судимости.
Весной 2015 года попал в батальон «Восток» и воевал в его составе год. Через два года заключил контракт с НМ ЛНР и служил в батальонной разведке.
В 2019 году Фомин уволился с военной службы, переехал в Москву и занялся блогерской деятельностью.
Он начал вести собственную группу во «ВКонтакте» и Telegram-канал, освещая события в Донбассе. Максим взял себе псевдоним Владлен Татарский в честь героя романа Виктора Пелевина «Generation «П».
Особую популярность Татарский приобрел с началом специальной военной операции. Он освещал боевые действия в собственной передаче «Вечерний Владлен».
Также Татарский написал несколько книг — «Бег», «Война» и «Медитация».
В начале февраля 2022 года после объявления СВО Татарский вернулся на службу в батальон «Восток». Он управлял дронами, делал расчеты для БПЛА и освещал СВО в качестве военного корреспондента в соцсетях.
30 сентября присутствовал на церемонии подписания президентов РФ Владимиром Путиным указа о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья.
2 апреля 2023 года военкор погиб при взрыве в кафе в доме 25 на Университетской набережной на Васильевском острове в центре Петербурга. В кафе Street Food Bar № 1 у Татарского проходила творческий вечер.
Во время вечера одна из посетительниц подарила военкору статуэтку, в которой было спрятано взрывное устройство. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.
Во время взрыва пострадало 30 человек.