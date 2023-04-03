1

Биография

Максим Фомин родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области (ныне — ДНР). После окончания школы пошел работать по стопам отца и деда — на шахту.

Через несколько лет он нарушил семейную традицию, ушел из шахты и открыл бизнес по продаже мебели.

Фомин рассказывал, что для расширения предприятия брал кредиты, но вопреки всему магазины не приносили достаточной прибыли, сообщает «КоммерсантЪ».