6 фильмов про Алтай, которые стоит посмотреть

Алтай набирает популярность не только среди туристов, но и среди режиссеров. За последние несколько лет фильмы про региона снимали как известные россияне, так и иностранцы. Что из этого стоит посмотреть — читайте в подборке altapress.ru

«То , что во мне»

Гарик Сукачев на съемках фильма «То , что во мне». Алтай , 2016 год. опубликовано на vk.com/garik_sukachev

Кто автор: Гарик Сукачев

О чем: о Чуйском тракте.

Гарик Сукачев проехал на мотоцикле по одному из древнейших торговых путей — это около 630 километров. В течении 24 дней съемочная группа следовала за музыкантом и режиссером.

Им встречались не только живописные пейзажи, но и местные жители — хранители алтайской культуры.

Продолжительность: 112 минут

Где посмотреть: полной версии нет в открытом доступе

«Путешествие к центру земли»

Валдис Пельш. Путешествие к центру земли Первый канал

Кто автор: Валдис Пельш

О чем: о главных природных объектах Алтая.

В фильме рассказывают о Телецком и Каракольских озерах, горе Белуха, Чульчинском водопаде и других уникальных местах. Не обошлось без рассказов о культуре, традициях, кухне и животном мире. Валдис Пельш придал фильму динамичности шутками и интересными фактами.

Продолжительность: 60 минут

«Хранители Алтая»

«Хранители Алтая». Максим Наземцев , vk.com/altai_keepers

Кто автор: Даниил Безденежных

О чем: интервью с людьми из алтайской глубинки.

Героями проекта стали те, кто сохраняет природное и культурное наследие Алтая. Среди них — писатель, исследователь, художник, директор алтайского заповедника и многие другие. Интервью сочетаются с кадрами экспедиций по самым удаленным уголкам региона.

Продолжительность: 58 минут

Где посмотреть: С декабря 2018 года в социальных сетях.

«Алтай за 30 дней»

Вилле Хаапасало на Алтае ПОЛИТСИБ.ру

Кто автор: Вилле Хаапасало

О чем: о природе Алтая для иностранцев.

Актер и телеведущий Вилле Хаапасало специально для одной из финских телепередач провел около полутора месяцев в этом регионе. В фильм вошли не только кадры природы, но и городов Алтая.

В своих интервью Вилле Хаапасало не раз подчеркивал, что в Финляндии почти ничего не знают про Алтай. Поэтому ему кажется важным рассказывать об этих местах .

Продолжительность: 10 серий

Где посмотреть: нет в открытом доступе на русском языке (английский, финский)

«Поедем , поедим!» на Алтае

На Алтае сняли выпуск программы «Поедем поедим». visitaltai.info

Кто автор: Джон Уоррен

О чем: об алтайской кухне.

«Знакомство с ним каждый раз, как в первый», — говорит про Алтай ведущий кулинарной программы на НТВ. Всего про регион вышло несколько выпусков. Англичанин Джон Уоррен в буквальном смысле попробовал место на вкус — рассказал о традиционных алтайских блюдах. Показал культурные особенности, природу и быт Алтая.

Продолжительность: 5 серий

Где посмотреть: все серии

«Счастливые люди. Алтай»

Алтай CC0

Кто автор: Дмитрий Васюков

О чем: о людях, которые выбрали жизнь в тяжелых алтайских условиях.

Режиссер рассказывает о том, что идея создания фильма пришла ему после близкого знакомства с жителями Алтая, которые не жалуются на судьбу, несмотря на трудности. По его мнению, настоящая цель фильма — заставить зрителей задуматься о ценности собственных комфорта и жизни.

Продолжительность: 4 серии

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