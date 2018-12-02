6 фильмов про Алтай, которые стоит посмотреть

«То, что во мне»
Кто автор: Гарик Сукачев
О чем: о Чуйском тракте.
Гарик Сукачев проехал на мотоцикле по одному из древнейших торговых путей — это около 630 километров. В течении 24 дней съемочная группа следовала за музыкантом и режиссером.
Им встречались не только живописные пейзажи, но и местные жители — хранители алтайской культуры.
Продолжительность: 112 минут
Где посмотреть: полной версии нет в открытом доступе
«Путешествие к центру земли»
Кто автор: Валдис Пельш
О чем: о главных природных объектах Алтая.
В фильме рассказывают о Телецком и Каракольских озерах, горе Белуха, Чульчинском водопаде и других уникальных местах. Не обошлось без рассказов о культуре, традициях, кухне и животном мире. Валдис Пельш придал фильму динамичности шутками и интересными фактами.
Продолжительность: 60 минут
«Хранители Алтая»
Кто автор: Даниил Безденежных
О чем: интервью с людьми из алтайской глубинки.
Героями проекта стали те, кто сохраняет природное и культурное наследие Алтая. Среди них — писатель, исследователь, художник, директор алтайского заповедника и многие другие. Интервью сочетаются с кадрами экспедиций по самым удаленным уголкам региона.
Продолжительность: 58 минут
Где посмотреть: С декабря 2018 года в социальных сетях.
«Алтай за 30 дней»
Кто автор: Вилле Хаапасало
О чем: о природе Алтая для иностранцев.
Актер и телеведущий Вилле Хаапасало специально для одной из финских телепередач провел около полутора месяцев в этом регионе. В фильм вошли не только кадры природы, но и городов Алтая.
В своих интервью Вилле Хаапасало не раз подчеркивал, что в Финляндии почти ничего не знают про Алтай. Поэтому ему кажется важным рассказывать об этих местах .
Продолжительность: 10 серий
Где посмотреть: нет в открытом доступе на русском языке (английский, финский)
«Поедем, поедим!» на Алтае
Кто автор: Джон Уоррен
О чем: об алтайской кухне.
«Знакомство с ним каждый раз, как в первый», — говорит про Алтай ведущий кулинарной программы на НТВ. Всего про регион вышло несколько выпусков. Англичанин Джон Уоррен в буквальном смысле попробовал место на вкус — рассказал о традиционных алтайских блюдах. Показал культурные особенности, природу и быт Алтая.
Продолжительность: 5 серий
Где посмотреть: все серии
«Счастливые люди. Алтай»
Кто автор: Дмитрий Васюков
О чем: о людях, которые выбрали жизнь в тяжелых алтайских условиях.
Режиссер рассказывает о том, что идея создания фильма пришла ему после близкого знакомства с жителями Алтая, которые не жалуются на судьбу, несмотря на трудности. По его мнению, настоящая цель фильма — заставить зрителей задуматься о ценности собственных комфорта и жизни.
Продолжительность: 4 серии
Где посмотреть: все фильмы