Кто в садоводстве хозяин. Как в Боровихе разгорелась нешуточная борьба за светлое будущее товарищества

В нашу редакцию обратилась группа садоводов СНТ «Строитель», расположенного в Боровихе. По их словам, садоводство не желает оставить председатель. В борьбу за власть идет все: в двух уголовных делах фигурирую подложные документы, подделанные подписи… Altapress.ru разбирался в конфликте и съездил на место.

С чего все началось

Ольга Станкевич председательствует в садоводстве вот уже 11 лет. Проблемы начались в 2019 году, когда председатель не захотела отчитаться о проделанной работе и расходах.

Как утверждают члены товарищества, дороги не ремонтируются. А у дырявых насосных станций уже образовались болота: растут камыши, и квакают лягушки, трава не косится. По их словам, председатель на 200 рублей самовольно повысила сумму членского взноса, хотя, чтобы принять такое решение, нужно собрание садоводов.

Была изменена форма организации — из садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» превратился в товарищество собственников недвижимости. Новая редакция устава, как после было указано в решении суда, не позволяла инициативной группе проводить собрание. Также был продлен срок правления действующего председателя.

Все эти решения указаны в нескольких протоколах собраний. Правда, 17 февраля 2019 года собрание прошло, но, по показаниям садоводов, о которых сказано в решении Новоалтайского городского суда, его протокол не вели, а протоколы от 13 марта и 8 апреля составлены по итогам собраний, которые и вовсе не проводились.

СНТ «Строитель». Боровиха. Ирина Пергаева.

Во всех этих документах якобы поставлена подпись Николая Ященко, председателя собрания. Ященко подал заявление в полицию о подделке его подписи, а другой садовод — об использовании заведомо подложного документа. В августе 2020 года было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование подложного документа).

Судебные тяжбы

В марте 2020 года Новоалтайский городской суд признал ранее упомянутые протоколы недействительными. После решение попытались обжаловать, но краевой суд оставил его без изменений. Следовательно, продление срока председательствования не произошло, но Станкевич продолжает работать.

Возбуждено и второе уголовное дело — по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества). По версии следствия, кто-то из числа должностных лиц похитил не менее 375 тыс. рублей вверенных средств — все они принадлежат «Строителю».

Они неоднократно писали заявления в прокуратуру с просьбой провести служебную проверку и наказать начальника отдела полиции Первомайского района и ряда других сотрудников, а после сообщить — кто и как наказан. Приходили ответы о том, что применено дисциплинарное наказание, но о подробностях рассказывать не положено из-за закона о защите персональных данных.

СНТ «Строитель». Боровиха. Ирина Пергаева.

Сместить Станкевич пытаются собственными силами, но безуспешно: всех 530 человек не собрать — они живут в Новоалтайске, Барнауле, Сибирском. Многим уже не до борьбы.

Станкевич продолжает быть председателем.

Внеочередное собрание

12 июня 2021 года в «Строителе» провели внеочередное собрание, где подняли вопрос об освобождении Станкевич с должности и выбора нового состава правления вместе с председателем. Мы побывали на собрании. Кворума не набралось — зарегистрировались 172 человека (всего в садоводстве — 530 человек). Тем не менее, выбрали новое временное правление.

Согласных или несогласных с решением не записывали — просто просили поднять руки. Через несколько минут после начала собрания пошел галдеж и словесные перепалки между противниками и сторонниками Станкевич.

СНТ «Строитель». Боровиха. Ирина Пергаева.

Сама она на собрание не пришла — в управлении выходной день. Мы встретили председателя на его собственном садоводческом участке. От комментария Станкевич отказалась и ушла в дом.

К участку нас подвез один из садоводов, который показал камышовые заросли у насосных станций.

— На мусорные бачки собирает деньги, столбы меняет. Это хорошо. Но, с другой стороны, у меня три года подряд водопроводом баню затопляло, менял пол каждое лето. Ругался-ругался и все-таки добился, чтобы заменили трубы у моего участка. И все. Со светом у всех беда — тухнет. Чуть ветерок — света нет. Люди мучаются, — рассказывает он. — У брата в Бельмесеве дача — взносы в два раза меньше нашего платят и там видно, за что платят: дорожки, все цивильно. Единственное, что вода по часам подается.

Показал он и ухабы на дорогах. В некоторых местах ямы заполнены битым кирпичом.

СНТ «Строитель». Боровиха. Ирина Пергаева.

— Это Станкевич постаралась. Тут разобранный консервный завод неподалеку есть. Она одного местного попросила в трактор собрать этот мусор в кучу — вот только ему и заплатила за работу, — объяснил другой садовод.

Что думают сторонники председателя

Наблюдая за собранием, сторонники Ольги Станкевич непонимающе посмеивались и качали головами.

— Если бы каждый пришел и подписался, что он против Станкевич, пересчитали бы, сверили бы подпись — тогда было бы правильно. А то, что какие-то 20 человек подняли руки — это не голосование, — комментирует член товарищества Влад Черетаев.

СНТ «Строитель». Боровиха. Ирина Пергаева.

По версии группы, все проблемы также начались три года назад: с того момента, когда Ольга Станкевич запретила главе «оппозиции» торговать спиртными напитками из своего киоска, который стоял напротив управления товариществом.

— Торговать нельзя было, потому что не было лицензии и ИП не оформлено, все из-под полы. Сюда начали ездить из деревни за спиртным. Мы стали опасаться того, что станет больше воровства, — рассказывает Ирина Андрющенко. — Вот тогда киоск убрали за ворота, а после и вовсе добились его ликвидации.

В нашем разговоре бывшая хозяйка киоска отметила, что ИП у нее было оформлено, а убрали ларек за ворота именно тогда, когда она начала «войну» и подала заявление в полицию об использовании подложных документов.

СНТ «Строитель». Боровиха. Ирина Пергаева. СНТ «Строитель». Боровиха. Ирина Пергаева.

«Им нужно бесплатно пользоваться всем»

Глядя на расходящихся людей, Андрющенко продолжает:

— Они бьются, но ради чего? Свою программу не предлагают. Как улучшить садоводство, как навести порядок — никто не знает. Ходят, перевыбирают председателя — и все на протяжении трех лет. Многие из этой группы — люди-зимники. Они не имеют места жительства в городе и живут здесь. Им нужно бесплатно пользоваться всеми коммуникациями за счет садоводства. Львиная доля — неплательщики. Часть из них ходят по домам и призывает не платить.

Все это, по словам садоводов, приводит к тому, что у правления не хватает денег на ремонт дорог.

СНТ «Строитель». Боровиха. Ирина Пергаева. СНТ «Строитель». Боровиха. Ирина Пергаева.

— Ольга Михайловна мне рассказала, что за свет платить нечем, долг. Я лично пришел к ней и рассчитался за сезон — хотя мы имеем право до 31 декабря текущего года оплачивать частями. То есть, прикрыл дыру от неплательщиков. А они говорят, что власти не существует, недра земли — народные, ни за что платить не надо. Это очень обидно. У меня у дома дорога, эти 35 метров должен пройти грейдер и прочистить. А я деньги отдал за свет и мне — фига, — рассказывает Черетаев. — Нужна охрана, которая будет следить за каждым домиком, а не только за въездом. Но для этого придется платить не 15, а 40 тыс. рублей. Неоднократно этот вопрос поднимали — будем ли на это скидываться? Все кричали: «Нет, не надо».

— Вода у нас постоянно есть, свет тоже. Счетчиков нет ни у кого, хочешь — бассейн наливай, хочешь — огород поливай. Но плати! — говорит Андрющенко. — У нас один тут выступал, рассказывал, что он гражданин СССР и ему все полагается бесплатно, ну что тут разговаривать?

СНТ «Строитель». Боровиха. Ирина Пергаева.

На вопрос о том, была ли подделка подписей, они задумываются — а было ли вообще заявление в полицию? В само подделывание попросили не верить:

— Этот человек, чью подпись якобы подделали, в правлении 15 лет был, пережил нескольких председателей. Сколько лет со Станкевич работал, а тут она взяла и подпись подделала? Раньше просто тем, кто в правлении был, полагались льготы. А Ольга Михайловна их отменила, — рассказывает лицо, приближенное к правлению, которое пожелало остаться неизвестным.

Altapress.ru продолжит следить за развитием этой истории.