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Жизнь

«Кто вам даст под 50»: Лера Кудрявцева сразила фанатов стройными ногами в мини-юбке

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram фотографию в купальнике и экстремально короткой юбке кислотного цвета. Судя по всему, 48-летняя звезда весело проводит время на отдыхе со своей маленькой дочкой.

Лера Кудрявцева, телеведущая, 45 лет
Лера Кудрявцева, телеведущая, 45 лет
опубликовано на my-fine.com

Преданные поклонники оценили образ, смелость и хорошую форму Леры Кудрявцевой, а также умились от фотографии ее дочки, прикрепленной в галерее. Звезду осыпали комплиментами: «красотка», «стройная, капец», «ягодка» и так далее.

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