18 октября
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Жизнь

Кто временно заменит на рабочих местах мобилизованных сотрудников?

Частичная мобилизация, которая была объявлена в стране 21 сентября, не могла не отразиться на рынке труда. Это касается не только обновления норм законодательства — многие компании решают вопрос замещения внезапно открывшихся вакансий.

Трудовая книжка
Трудовая книжка
Фото источник: http://yur-gazeta.ru/

По мнению доцента кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. Светланы Котвановой, определённые сложности у работодателей могут возникнуть с временной заменой дефицитных специалистов, например, сварщиков, токарей, водителей строительной техники, инженеров, спортивных тренеров, главных инженеров, главных механиков и технологов, врачей, специалистов по налогообложению, логистов и других. Чтобы избежать трудностей, эксперт рекомендует налаживать и укреплять связи работодателей с образовательными учреждениями края.

— Один из вариантов — усиление связи «предприятие — вуз» для формирования кадрового резерва из числа студентов, обучающихся на потенциально дефицитных специальностях. Многие выпускники с готовностью займут временную вакансию, потому что это позволит им получить опыт работы и значительно повысит их шансы на дальнейшее трудоустройство.

Ещё один совет предприятиям — создать экстренные адресные заявки для образовательных учреждений на формирование программ переподготовки и повышения квалификации для имеющихся сотрудников. Это позволит решить временную проблему нехватки высококвалифицированных кадров путём ротации сотрудников при условии их переподготовки, — отмечает доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. Светлана Котванова.

Приглашаем совершить виртуальное путешествие по академии.

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