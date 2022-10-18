Кто временно заменит на рабочих местах мобилизованных сотрудников?

По мнению доцента кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. Светланы Котвановой, определённые сложности у работодателей могут возникнуть с временной заменой дефицитных специалистов, например, сварщиков, токарей, водителей строительной техники, инженеров, спортивных тренеров, главных инженеров, главных механиков и технологов, врачей, специалистов по налогообложению, логистов и других. Чтобы избежать трудностей, эксперт рекомендует налаживать и укреплять связи работодателей с образовательными учреждениями края.

— Один из вариантов — усиление связи «предприятие — вуз» для формирования кадрового резерва из числа студентов, обучающихся на потенциально дефицитных специальностях. Многие выпускники с готовностью займут временную вакансию, потому что это позволит им получить опыт работы и значительно повысит их шансы на дальнейшее трудоустройство.

Ещё один совет предприятиям — создать экстренные адресные заявки для образовательных учреждений на формирование программ переподготовки и повышения квалификации для имеющихся сотрудников. Это позволит решить временную проблему нехватки высококвалифицированных кадров путём ротации сотрудников при условии их переподготовки, — отмечает доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. Светлана Котванова.