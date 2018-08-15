«Ку-ку, это я!»: школьная учительница Путина рассказала, каким он был озорником

Так она ответила на вопрос, были ли у президента двойки в школе.

«Наверняка были в начальных классах, если он сбегал с уроков, открывал все двери и кричал „Ку-ку, это я!“ Был, конечно, озорником, энергия в нем била ключом», — рассказала учительница РИА Новости в музее им. Ахмата-Хаджи Кадырова, мечети «Сердце Чечни» в Грозном.

Будущий президент в школе всегда стремился оправдать ее доверие, отметила учительница.

«У меня всегда были доверительные отношения с моими учениками, это очень важно. Невзирая на разницу в возрасте, более взрослый товарищ должен видеть в человеке личность, какими бы мальчишками или девчонками на тот период они ни были», — поделилась педагогическим опытом преподаватель.

По словам учительницы, восьмой класс Путин окончил хорошо, без троек,. Потом поступил в школу с химическим уклоном. Но будущий российский лидер поставил цель — обязательно поступить в университет. Там было 30 человек на место, но он поступил, получил все «пятерки», только по сочинению у него была «четверка». «Его мечта сбылась, но добился он этого самостоятельно», — заметила учительница.

Духовная связь с учеником

Вера Дмитриевна не согласилась с характеристикой, что Путин был ее «главным учеником».

«Вы знаете, я не считаю, что моим главным учеником является Владимир Владимирович, у меня очень много достойных бывших учеников — это врачи, программисты, переводчики, учителя, их не перечесть», — сказала педагог.

Вера Дмитриевна сравнила своих учеников с большой семьей и напомнила, что по сей день дружит с бывшим учеником Путиным, между ними сохранилась духовная связь, пишет znak.com.

«В вопросах воспитания все зависит от подопечного, но не секрет, конечно, и от качеств человека, который является его наставником, помощником и другом. Прямо скажем, мы по сей день с Владимиром Владимировичем дружим, заботимся друг о друге, мысленно, конечно, не материально, не поймите меня неправильно», — добавила Гуревич.

По ее мнению, задача педагога — научить ребенка достигать цели, которую он перед собой ставит, «но не любыми средствами, а достойными».

Кто такая Вера Гуревич

Классным руководителем Путина 85-летняя Вера Гуревич была с пятого по восьмой класс в школе № 193 Ленинграда.

В 1958 году она окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена и с того времени работала учителем немецкого языка в средней школе № 193 Дзержинского района Ленинграда.

Гуревич — автор мемуаров о школьных годах президента «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».