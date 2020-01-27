Кубанский губернатор сравнил размер свалки в селе с Мамаевым курганом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оказался в центре скандала из-за того, что сравнил размер свалки в одном из кубанских сел с Мамаевым курганом.

На одном из совещаний с подчиненными губернатор давал распоряжения по свалке.

Вениамин Кондратьев,

губернатор Краснодарского края:

— Это полигон, который на самом деле уже далек от того изначального, скорее всего, проекта полигона современного, превращается уже в некое подобие полигона, пока еще превращается. И мы уже видим в прошлом упакованные в полиэтилен тюки, а теперь этап, который создает прекрасный вид, когда просто мусор вываливается, в лучшем случае пересыпается, а в худшем вообще не пересыпается, и просто растет этот «Мамаев курган».

Эти слова задели за живое жителя Волгограда и главу местного отделения Движения автомобилистов России Армена Оганесяна, и теперь он хочет судиться с Кондратьевым, пишет bfm.ru.

«Верхом цинизма было назвать именем священного места — имеется в виду мемориальный комплекс „Мамаев курган“ — мусорную свалку», уверен житель Волгограда. Помимо жалобы в суд, Армен Оганесян хочет обратиться к президенту РФ Путину.

Ветеран, почетный гражданин города-героя, более 20 лет возглавлявший музей-панораму «Сталинградская битва» Борис Григорьевич Усик прокомментировал некорректное сравнение мусорной свалки с Мамаевым курганом, пишет rodgor-vlg.ru.

«Не знаем, что имел ввиду господин Кондратьев, но мы хотим напомнить, что Мамаев курган — главная высота России, где во время Сталинградской битвы погибло более 50 тысяч человек, среди которых были и уроженцы Краснодарского края, — сказал Усик, подчеркнув, что сравнивать это священное место со свалкой «кощунственно и недопустимо».

О кургане

Название «Мамаев курган» известно еще со времен Золотой Орды. На его вершине были когда-то сторожевые дозоры. Застава была учреждена ханом Мамаем. Курган назван в его честь. Это косвенно подтверждается многочисленными раскопками.

Сейчас Мамаев курган больше знают как возвышенность на правом берегу Волги в центре Волгограда, где во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои.

Место в первую очередь известно памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовет!» На Мамаевом кургане покоится прах более чем 35 тыс. защитников Сталинграда.

Мамаев курган — самый большой комплекс в мире, посвященный Великой Отечественной Войне.