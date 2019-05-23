Кубанский журналист вызвал телеведущего Соловьева на дуэль

Поводом стали высказывания телеведущего в адрес жителей Екатеринбурга, протестующих против строительства храма в сквере — уральцев Соловьев назвал «бесами» и «чертями».

«Послушай, Соловьев! Ты обыкновенный пропагандист. Поверхностный и примитивный. Тебя давно уже не смотрит думающее население страны. Не стоит твоя фигура каких-то открытых писем и обращений. Но ты оскорбил народ. Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их „бесами“, но и все остальное уважающее себя общество. Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник, генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать», — заявил Гурьев.

Журналист предложил Соловьеву выбрать формат дуэли — «на ринге, на татами, на чем угодно», пишет znak.com.

«Я не спортсмен и не боец. Я простой российский журналист. Но надавать тебе по „щам“ составит для меня большое удовольствие. Не затягивай с сатисфакцией, бес», — заключает автор письма.

О бесах и «козлищах»

Владимир Соловьев, комментируя события в Екатеринбурге на радио «Вести FM», обозвал сторонников сквера бесами.

«И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш», — заявил он.

Впоследствии в ходе еще одного радиоэфира Соловьев продолжил оскорблять сторонников парковой зоны. Выпуск был озаглавлен: «Гоняю и буду гонять бесов!»

Владимир Соловьев в беседе с заявил, что активные противники строительства — это бесы и бесноватые.

«Я их оцениваю конкретно как бесов и бесноватых. Не тех, которые за сквер. Не тех, которые выражают свою точку зрения. А тех, кто соответствующим образом ведут, нарушают закон и устраивают сатанинские пляски», — уточнил Соловьев.

Он также призвал не воспринимать его слова буквально: «Надо очень четко разделять козлищ от общего законопослушного и замечательного нашего населения».

Протест

В Екатеринбурге в течение нескольких дней (начались 13 мая) проходили стихийные акции протеста в защиту сквера у Театра драмы, где хотят построить храм. Из-за многотысячных протестов власти объявили о «заморозке» стройки, сейчас мэрия собирает предложения горожан по альтернативным площадкам для религиозного объекта. Опрос ВЦИОМ показал, что 74% горожан считают сквер у Драмтеатра неудачным местом для строительства храма.

Между тем Губернатор Свердловской области Евгений Куйввашев заявил, что продолжение строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга полностью исключено, сообщил глава региона на своей странице в соцсети.