Куда барнаульцы смогут сдать елки после Нового года

В Барнауле после Нового года пройдет ежегодная акция по сбору живых елок, сообщает городская администрация.

Сдать елку можно будет у гипермаркета «Лента» с 3 по 24 января. Пункты приема находятся по адресам: Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона «Стройдвор») и Павловский тракт, 192а/1 (у летнего павильона «Сад»).

23 января точки сбора елей будут организованы с 11 до 13 часов по следующим адресам:

Площадь Октября , «Зеленый сквер»

«Зеленый сквер» ТРЦ «Гулливер Парк», Красноармейский , 51 а

51 а Балтийская , 53

53 Площадь Народная

ТРЦ «Огни».

Впервые акцию по сбору новогодних деревьев провели в Барнауле в 2018 году. Тогда работали три точки сбора. Барнаульцы принесли более 420 елей, их направили на корм лошадям.

В 2019 году организаторы акции «Мусора.Больше.Нет» собрали 1970 деревьев — 300 из них снова отправились на корм, 1600 — на изготовление щепы.

В 2020 году горожане сдали в пункты сбора 4086 елок, около 500 елок отправлено на подкормку животным, остальные — на изготовление щепы.