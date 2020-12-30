Куда барнаульцы смогут сдать елки после Нового года

Сдать елку можно будет у гипермаркета «Лента» с 3 по 24 января. Пункты приема находятся по адресам: Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона «Стройдвор») и Павловский тракт, 192а/1 (у летнего павильона «Сад»).
23 января точки сбора елей будут организованы с 11 до 13 часов по следующим адресам:
- Площадь Октября, «Зеленый сквер»
- ТРЦ «Гулливер Парк», Красноармейский, 51 а
- Балтийская, 53
- Площадь Народная
- ТРЦ «Огни».
Впервые акцию по сбору новогодних деревьев провели в Барнауле в 2018 году. Тогда работали три точки сбора. Барнаульцы принесли более 420 елей, их направили на корм лошадям.
В 2019 году организаторы акции «Мусора.Больше.Нет» собрали 1970 деревьев — 300 из них снова отправились на корм, 1600 — на изготовление щепы.
В 2020 году горожане сдали в пункты сбора 4086 елок, около 500 елок отправлено на подкормку животным, остальные — на изготовление щепы.