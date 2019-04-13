Куда барнаульцу сдать ненужные вещи и можно ли на этом заработать

В доме каждого человека есть вещи, которые пылятся годами, но так и не решаются освободить место для чего-то действительно нужного. Среди таких предметов наверняка найдутся те, что в хорошем состоянии или вообще ни разу и не использовались. О том куда отдать и продать вещи в Барнауле — в материале altapress.ru

Сайты объявлений

Один из самых простых способов пристроить ненужные вещи — разместить их фотографии и описание на сайте объявлений. Покупатель найдется самостоятельно и, возможно, заберет необходимый товар прямо с вашей полки. Этот способ подойдет как в случае, если вы продаете не много предметов, так и тогда когда необходимо избавиться от целого склада. Такие сайты позволяют продавать не только одежду, обувь и другие небольшие по размеру товары, но и мебель, бытовую технику, машины.

Единственное, за что вам возможно придется заплатить — продвижение объявления вверх по рейтингу предложений. Так потенциальные покупатели увидят его быстрее.

Гаражные распродажи и ярмарки

Гаражные распродажи и ярмарки — еще один хороший вариант монетизировать свою уборку. Они подходят тем, у кого накопилось много ненужного. На таких мероприятиях вам предстоит арендовать небольшую площадку: полку, витрину, стол и тому подобное. Впоследствии именно там вы, как и другие любители выгодно утилизировать ненужное, и разместите свое «предложение».

Информацию о таких гаражных распродажах, как правило, можно найти в интернете. Например, 20 апреля в барнаульском торгово-развлекательном центре «GALAXY» состоится одно из таких мероприятий — «Гаражка Sale».

Минус такого подхода — время. Его вы потратите стоя и предлагая свой товар самостоятельно. Однако если вещей действительно много — это хороший способ быстро найти покупателей.

Устроить такую ярмарку можно в социальных сетях. Выставить фотографии в свой личный аккаунт (или создать новый) в инстаграме, оповестить об этом друзей и знакомых. Возможно, среди них есть те, кому пригодятся ваши вещи.

Second hand

Комиссионные магазины, стоки или так называемые «секонд хенды» — способ не только недорого купить, но и продать вещи. Если в первом случае речь идет не только об одежде, но и о ноутбуках, телевизорах, телефонах, холодильниках, стиральных машинах и другой бытовой техники побывавшей в употреблении.

Благотворительность

Если от вещей нужно избавиться быстро: нет времени и желания ждать пока их приобретут, а тем более тратить время и нервы стоя за прилавком (или просто хочется сделать доброе дело) — отдайте тем, кому они действительно необходимы. В каждом городе существуют точки, где принимают вещи для нуждающихся: малоимущих семей, детей-сирот, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, потерпевшим стихийное бедствие, пожар или другое ЧП.

Пункты приема вещей для нуждающихся в Барнауле:

Филиал по Октябрьскому району: ул. Э. Алексеевой, 34а, тел.: (3852) 34−00−73; Филиал по Индустриальному району: ул. 50 лет СССР, 15, тел.: (3852) 47−52−95; Филиала по Ленинскому району: ул. Малахова, 55, тел.40−90−02; Филиала по Железнодорожному району: ул. Телефонная, 50а, тел.: (3852) 55−07−82; Филиала по Центральному району: Змеиногорский тракт, 108а, тел.: (3852) 26−81−30 краевой кризисный центр для мужчин — Георгия Исакова, 113к, тел.: 55−12−88.

Все точки открыты с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48)

Какие вещи можно отдавать?

В пунктах приема обычно ждут чистые, целые и готовые к использованию вещи. Для удобства, рассортируйте их по пакетам.

Большую необходимость нуждающиеся испытывают в зимней одежде и обуви, в детской одежде. Так же, принимают канцелярию и игрушки. Всегда рады спальным принадлежностям: подушкам, одеялам и прочему.