Куда можно отдать ненужные вещи в Барнауле?

Дать вторую жизнь вещам стало возможно, после открытия социального, благотворительно магазина Charity Market. Пункт прима вещей работает, для того чтобы обеспечивать малоимущих граждан самыми необходимыми вещами и обувью. Кроме того за минимальный благотворительный взнос можно купить себе вещи. Вся прибыль магазина поступает в фонд «Облака» на реализацию программ помощи. С программами можно ознакомиться на страницах паблика фонда в ВКонтакте .

За долго время работы благотворительного фонда «Облака» и пункта приема вещей мы поняли, в каких вещах особо нуждаются подопечные фонда.

Наступает весна и самое время разобрать свой гардероб. Вещи, которые оказались ненужными вам, могут принести большую пользу для жителей города, которые в ней остро нуждаются.

Главное правило: не приносить грязные и рваные вещи. Мы просто физически не сможем их починить или постирать.

Краткая памятка вещей , которые вы можете пожертвовать в пункт приема: взрослая мужская и женская одежда на любой сезон ( платье , брюки , жакеты , футболки , рубашки , костюмы , свитеры , колготки , нижнее белье верхнее , шарфы , палантины , майки , кальсоны по сезону , нижнее белье можем принять только новое);

платье брюки жакеты футболки рубашки костюмы свитеры колготки нижнее белье верхнее шарфы палантины майки кальсоны по сезону нижнее белье можем принять только новое); детская одежда , по возрасту от новорожденных и до 18 лет ( любая одежда , как выходная на улицу , так и в школу , детский сад , по дому);

по возрасту от новорожденных и до 18 лет любая одежда как выходная на улицу так и в школу детский сад по дому); женская и мужская обувь на любой сезон в целом состоянии;

женские украшения: серьги , браслеты , любая бижутерия , часы , детские ободки для волос , заколки , резинки , расчески;

браслеты любая бижутерия часы детские ободки для волос заколки резинки расчески; детская обувь в целом состоянии для мальчиков и девочек размером от 1 года , по всем сезонам , так как летний сезон мы передаем для ребенка , который ходит в детский сад;

по всем сезонам так как летний сезон мы передаем для ребенка который ходит в детский сад; взрослые книги в хорошем состоянии ( классические , детективы , учебные материалы , обучающие книги , книги по психологии , книги по профессиям , словари);

классические детективы учебные материалы обучающие книги книги по психологии книги по профессиям словари); постельное белье , полотенце;

полотенце; одеяла , подушки , пледы;

подушки пледы; для новорожденных: детская пеленка , пледы , конверты для новорожденных можно бывшие в употреблении в хорошем состоянии;

пледы конверты для новорожденных можно бывшие в употреблении в хорошем состоянии; детские твердые и мягкие игрушки , куклы , машины;

куклы машины; развивающие пособия для детей и детские книги в хорошем состоянии;

шторы , ковер , ковролин , коврики перед входной дверью;

ковер ковролин коврики перед входной дверью; отделочные материалы для ремонта , которые остались после текущего вашего ремонта в малых количествах;

которые остались после текущего вашего ремонта в малых количествах; кухонная посуда: кастрюля , сковородка , салатницы , тарелки , кружки для чая , столовые приборы , ножи;

сковородка салатницы тарелки кружки для чая столовые приборы ножи; бытовая техника в исправном состоянии: стиральная машина , холодильник , микроволновка , духовая печь , кухонные комбайны и т.д.;

холодильник микроволновка духовая печь кухонные комбайны и т.д.; продукты длительного хранения и детское питание;

бытовую химию;

лекарства с действующим сроком годности;

канцелярию.

Пункт приёма вещей работает с 12:00−18:00 без выходных по адресу: пр-т Социалистический, 64.

Ориентир — красное крыльцо под вывеской «На Соборной». В коридоре стоит баннер, рядом с которым можно бесконтактно оставить вещи. Оставляете и звоните в пункт приема по номеру +7 (961)231−35−05, чтобы их забрали.