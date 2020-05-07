Куда можно отдать ненужные вещи в Барнауле?

За долго время работы благотворительного фонда «Облака» и пункта приема вещей мы поняли, в каких вещах особо нуждаются подопечные фонда.
Наступает весна и самое время разобрать свой гардероб. Вещи, которые оказались ненужными вам, могут принести большую пользу для жителей города, которые в ней остро нуждаются.
Главное правило: не приносить грязные и рваные вещи. Мы просто физически не сможем их починить или постирать.
- взрослая мужская и женская одежда на любой сезон (платье, брюки, жакеты, футболки, рубашки, костюмы, свитеры, колготки, нижнее белье верхнее, шарфы, палантины, майки, кальсоны по сезону, нижнее белье можем принять только новое);
- детская одежда, по возрасту от новорожденных и до 18 лет (любая одежда, как выходная на улицу, так и в школу, детский сад, по дому);
- женская и мужская обувь на любой сезон в целом состоянии;
- женские украшения: серьги, браслеты, любая бижутерия, часы, детские ободки для волос, заколки, резинки, расчески;
- детская обувь в целом состоянии для мальчиков и девочек размером от 1 года, по всем сезонам, так как летний сезон мы передаем для ребенка, который ходит в детский сад;
- взрослые книги в хорошем состоянии (классические, детективы, учебные материалы, обучающие книги, книги по психологии, книги по профессиям, словари);
- постельное белье, полотенце;
- одеяла, подушки, пледы;
- для новорожденных: детская пеленка, пледы, конверты для новорожденных можно бывшие в употреблении в хорошем состоянии;
- детские твердые и мягкие игрушки, куклы, машины;
- развивающие пособия для детей и детские книги в хорошем состоянии;
- шторы, ковер, ковролин, коврики перед входной дверью;
- отделочные материалы для ремонта, которые остались после текущего вашего ремонта в малых количествах;
- кухонная посуда: кастрюля, сковородка, салатницы, тарелки, кружки для чая, столовые приборы, ножи;
- бытовая техника в исправном состоянии: стиральная машина, холодильник, микроволновка, духовая печь, кухонные комбайны и т.д.;
- продукты длительного хранения и детское питание;
- бытовую химию;
- лекарства с действующим сроком годности;
- канцелярию.
Пункт приёма вещей работает с 12:00−18:00 без выходных по адресу: пр-т Социалистический, 64.
Ориентир — красное крыльцо под вывеской «На Соборной». В коридоре стоит баннер, рядом с которым можно бесконтактно оставить вещи. Оставляете и звоните в пункт приема по номеру +7 (961)231−35−05, чтобы их забрали.