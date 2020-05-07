Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 мая 11°C
67

Куда можно отдать ненужные вещи в Барнауле?

Дать вторую жизнь вещам стало возможно, после открытия социального, благотворительно магазина Charity Market. Пункт прима вещей работает, для того чтобы обеспечивать малоимущих граждан самыми необходимыми вещами и обувью. Кроме того за минимальный благотворительный взнос можно купить себе вещи. Вся прибыль магазина поступает в фонд «Облака» на реализацию программ помощи. С программами можно ознакомиться на страницах паблика фонда в ВКонтакте.

Иллюстрация предоставлена фондом помощи малоимущим и многодетным семьям "ОБЛАКА".

За долго время работы благотворительного фонда «Облака» и пункта приема вещей мы поняли, в каких вещах особо нуждаются подопечные фонда.

Наступает весна и самое время разобрать свой гардероб. Вещи, которые оказались ненужными вам, могут принести большую пользу для жителей города, которые в ней остро нуждаются.

Главное правило: не приносить грязные и рваные вещи. Мы просто физически не сможем их починить или постирать.

Краткая памятка вещей, которые вы можете пожертвовать в пункт приема:
  • взрослая мужская и женская одежда на любой сезон (платье, брюки, жакеты, футболки, рубашки, костюмы, свитеры, колготки, нижнее белье верхнее, шарфы, палантины, майки, кальсоны по сезону, нижнее белье можем принять только новое);
  • детская одежда, по возрасту от новорожденных и до 18 лет (любая одежда, как выходная на улицу, так и в школу, детский сад, по дому);
  • женская и мужская обувь на любой сезон в целом состоянии;
  • женские украшения: серьги, браслеты, любая бижутерия, часы, детские ободки для волос, заколки, резинки, расчески;
  • детская обувь в целом состоянии для мальчиков и девочек размером от 1 года, по всем сезонам, так как летний сезон мы передаем для ребенка, который ходит в детский сад;
  • взрослые книги в хорошем состоянии (классические, детективы, учебные материалы, обучающие книги, книги по психологии, книги по профессиям, словари);
  • постельное белье, полотенце;
  • одеяла, подушки, пледы;
  • для новорожденных: детская пеленка, пледы, конверты для новорожденных можно бывшие в употреблении в хорошем состоянии;
  • детские твердые и мягкие игрушки, куклы, машины;
  • развивающие пособия для детей и детские книги в хорошем состоянии;
  • шторы, ковер, ковролин, коврики перед входной дверью;
  • отделочные материалы для ремонта, которые остались после текущего вашего ремонта в малых количествах;
  • кухонная посуда: кастрюля, сковородка, салатницы, тарелки, кружки для чая, столовые приборы, ножи;
  • бытовая техника в исправном состоянии: стиральная машина, холодильник, микроволновка, духовая печь, кухонные комбайны и т.д.;
  • продукты длительного хранения и детское питание;
  • бытовую химию;
  • лекарства с действующим сроком годности;
  • канцелярию.

Пункт приёма вещей работает с 12:00−18:00 без выходных по адресу: пр-т Социалистический, 64.

Ориентир — красное крыльцо под вывеской «На Соборной». В коридоре стоит баннер, рядом с которым можно бесконтактно оставить вещи. Оставляете и звоните в пункт приема по номеру +7 (961)231−35−05, чтобы их забрали.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость