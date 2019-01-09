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Жизнь
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Куда обращаться барнаульцам по поводу отлова бродячих собак?

София из Барнаула обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Как вызвать работников по отлову бродячих собак и сколько это стоит?»

Ул. Советская Армия. Выгул собак. Зима.
Ул. Советская Армия. Выгул собак. Зима.
Анна Зайкова

В мэрии Барнаула ответили, что отлов животных на территории краевой столицы проводят бесплатно.

При появлении безнадзорных животных можно обращаться в следующие организации:

  • отдел по благоустройству и озеленению комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (тел. 371−620);
  • диспетчерскую организации, занимающейся отловом и содержанием безнадзорных животных (тел. 573−557);
  • отдел полиции УМВД России по Барнаулу.

В соответствии со ст. 23 ФЗ «О полиции» сотрудники внутренних органов имеют право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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