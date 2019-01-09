Куда обращаться барнаульцам по поводу отлова бродячих собак?

В мэрии Барнаула ответили, что отлов животных на территории краевой столицы проводят бесплатно.
При появлении безнадзорных животных можно обращаться в следующие организации:
- отдел по благоустройству и озеленению комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (тел. 371−620);
- диспетчерскую организации, занимающейся отловом и содержанием безнадзорных животных (тел. 573−557);
- отдел полиции УМВД России по Барнаулу.
В соответствии со ст. 23 ФЗ «О полиции» сотрудники внутренних органов имеют право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан.
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