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Жизнь
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Куда отдать ненужные вещи в Барнауле?

Вокруг нас много людей нуждается в поддержке: дети из малоимущих и многодетных семей, бездомные, сироты, одинокие матери без жилья, а также тяжелобольные дети. Мы, вместе с благотворительным фондом «ОБЛАКА», можем сделать их жизнь чуть лучше.

Куда отдать ненужные вещи.
Куда отдать ненужные вещи.
Благотворительный фонд "ОБЛАКА"

Несколько лет назад фонд организовал пункты приема вещей, которые функционируют до сих пор.

Они работают с 11:00 до 20:00 ежедневно и находятся по двум адресам:
  • пр. Социалистический, 64
  • ул. Пролетарская, 56
Куда отдать ненужные вещи.
Куда отдать ненужные вещи.
Благотворительный фонд «ОБЛАКА»
Список вещей, которые можно принести (все должно быть чистым и в хорошем состоянии):
  • Одежда для детей и взрослых;
  • Обувь детская и взрослая. Обувь мужская особенно востребована;
  • Постельное белье, полотенца, скатерти, прихватки, посуда;
  • Габаритные вещи и техника: коляски, чайники и др;
  • Книги и игрушки.
Куда отдать ненужные вещи.
Куда отдать ненужные вещи.
Благотворительный фонд «ОБЛАКА»

Большая часть вещей предается нуждающимся подопечным благотворительного фонда «Облака», другим некоммерческим организациям города Барнаула, в пункт выдачи вещей нуждающимся в с. Староперуново Тальменского района, а так же в комплексные центры по всему Алтайскому краю. Часть вещей попадет в благотворительный магазин Charity market. На средства, вырученные от продажи вещей, будут закуплены продукты питания и лекарства, проездные для подопечных фонда Облака.

Куда отдать ненужные вещи.
Куда отдать ненужные вещи.
Благотворительный фонд «ОБЛАКА»

Не оставайтесь в стороне. И помните, большое сердце — словно океан: никогда не замерзает.

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