Куда отдать ненужные вещи в Барнауле?

Вокруг нас много людей нуждается в поддержке: дети из малоимущих и многодетных семей, бездомные, сироты, одинокие матери без жилья, а также тяжелобольные дети. Мы, вместе с благотворительным фондом «ОБЛАКА», можем сделать их жизнь чуть лучше.