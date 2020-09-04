Куда отдать ненужные вещи в Барнауле?

Несколько лет назад фонд организовал пункты приема вещей, которые функционируют до сих пор.
- пр. Социалистический, 64
- ул. Пролетарская, 56
- Одежда для детей и взрослых;
- Обувь детская и взрослая. Обувь мужская особенно востребована;
- Постельное белье, полотенца, скатерти, прихватки, посуда;
- Габаритные вещи и техника: коляски, чайники и др;
- Книги и игрушки.
Большая часть вещей предается нуждающимся подопечным благотворительного фонда «Облака», другим некоммерческим организациям города Барнаула, в пункт выдачи вещей нуждающимся в с. Староперуново Тальменского района, а так же в комплексные центры по всему Алтайскому краю. Часть вещей попадет в благотворительный магазин Charity market. На средства, вырученные от продажи вещей, будут закуплены продукты питания и лекарства, проездные для подопечных фонда Облака.
Не оставайтесь в стороне. И помните, большое сердце — словно океан: никогда не замерзает.