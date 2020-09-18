Куда приводят детские мечты?

Как фонд «Облака» создает безопасную среду для подростков, в которой они раскрывают свои таланты и мечты.

Она настоящий фотограф… Именно так, в утвердительной форме, без всяких вопросов сказал куратор детских занятий Павел о нашей подопечной Кристине.

Мне очень хочется вам рассказать и показать жизнь девочки. Ведь удивительно, как ребенок сохраняет в себе творческую жемчужину, пронося ее через разные тяготы жизни.

Фото сделаны воспитанницей «Подросткового клуба» Кристиной. Фонд «Облака» Фото сделаны воспитанницей «Подросткового клуба» Кристиной. Фонд «Облака»

Самое частое поведение подростков девочек в малоимущих семьях заключается в замкнутости и в оправдании, что все хорошо или то, что происходит с ними заслуженно. Так случилось и с Кристиной. Словно сквозь розовые очки она принимает как должное все, что происходит.

Четверо детей в семье, которые повисли на ней, тяжело больная бабушка, лежачий полупарализованный дедушка и мать, которая борется за то, чтобы прокормить всю семью. Поэтому ребенок сам не до конца осознает, как именно на него повлияют все жизненные обстоятельства. С присущим ему юношеским максимализмом, ребенок гордо говорит, что домашние хлопоты не является для него чем-то сложным.

Но в этот момент ты понимаешь, что девочке приходится, не так легко, ведь в семье четверо сорванцов и многие заботы переходят на старших детей, потому что мама ухаживает за больными родителями. Бабушке много лет назад диагностировали рак, сейчас у нее уже 4 стадия. Дедушка тоже болеет и даже редко встает с постели.

Говорят, что бомба в одну воронку не падает дважды, но не в этой семье. У отчима тоже обнаружили рак. И мама, у которой и так инвалидность, разрывается между уходом за родителями и мужем.

Наша юная героиня не расскажет, что ее родной отец пьет, потому что она выросла в этом мире, для нее он стал частью жизни. Сейчас она повзрослела, и все ужасы детства ушли в подсознании, оставив на поверхности те редкие, но теплые воспоминание, которые породили желание узнать своего родного отца.

Каждый день мы сталкиваемся с разными причинами бедности, будь то больные родители, пьющий муж, инвалидность и так далее. Но стараясь решить экономические трудности семьи, дети уходят на второй план. Они каждый день видят, как в агонии бьется их мама, стараясь накормить свою семью, но сделать при этом ничего не могут.

Эта история не единична. Их более тысячи в нашем фонде хранится в архивах за 6 лет.

И наша задача не просто изменить ситуацию здесь и сейчас и продолжать пополнять печальную статистику бедности. Перед нашим фондом стоит задача: разорвать порочный круг нищеты и доказать нашими программами — что каждый ребенок имеет право на равные возможности, на мечты, на образование, на окружение и на право быть счастливым.

С июля этого года в благотворительном фонде работает совершенно новая и уникальная программа «Подростковый клуб» под руководством наставника Павла Горюка.

Фото сделаны воспитанницей «Подросткового клуба» Кристиной. Фонд «Облака»

Павел создает ту самую безопасную окружающую среду для детей, в которой они раскрываются. В расписании ребят самые активные встречи: велопрогулки, музеи, кулинарные занятия, планетарии и все то, что зачастую не могут дать своим детям даже самодостаточные родители.

В компании друзей дети чувствуют себя максимально раскрепощенными и в таком расслабленном состоянии могут понять, прочувствовать, что им нравится больше всего. Они не только получают новые знания, а познают себя, обретают мечту, к которой готовы стремиться.

Так, наша Кристина с первых дней велопрогулки не выпускала из рук фотокамеру телефона. «Она настоящий фотограф, ее никто не просил фотографировать, она сама потянулась к этому», — рассказывает Паша.

Фото сделаны воспитанницей «Подросткового клуба» Кристиной. Фонд «Облака»

Сама девочка поделилась, что старается поймать в объектив своей камеры улыбку ребенка, счастье, которое он испытывает во время встреч. Мне кажется, так рождаются настоящие мастера своего дела.

В самом начале этого проекта мы думали ограничиться только велопрогулками летом и лыжами зимой. Но мы видим как меняются дети и как многое мы можем им дать. Поэтому программа «Подростковый клуб» продолжает свою работу, и мы приглашаем благотворителей стать частью нашего клуба и сделать пожертвование на программу.

Сейчас в клубе всего 16 детей из малоимущих и многодетных семей. Их возраст от 10 до 17 лет. Многие родители отметили, что жизнь детей изменилась, и самое главное — у них появились цели и мечты.

А значит, мы с вами уже сделали шаг к прерыванию круга наследственной нищеты.

Фото сделаны воспитанницей «Подросткового клуба» Кристиной. Фонд «Облака»

Поддержать нашу программу и помочь собрать нам 49 000 р. (именно такая сумма нам необходима, чтобы продолжать работу с подростками) вы сможете на сайте фонда.

Уже сейчас мы начинаем формировать галерею историй каждого подростка на нашем сайте и уже в скором времени вы сможете лично следить за судьбой нашего с вами подопечного и быть уверенными, что каждый ваш вклад в ребенка — дает мощную обратную связь!