Куда сходить в Барнауле на День ВДВ

2 августа отметят 92-й годовщину Дня Воздушно-десантных войск России.
С 10:00 до 10:20 группа спецназа войсковой части № 52929 выступит с показательными выступлениями у мемориала «В честь воинов-интернационалистов».
С 10:20 до 11:00 на мемориале пройдет торжественный митинг.
С 11:00 до 11:20 на площади Ветеранов можно будет увидеть выступления спортсменов-парашютистов Алтайского регионального отделения ДОСААФ России.
После этого возложат цветы на Мемориал Славы (площадь Победы), на Аллее в честь погибших военнослужащих 6-й роты ВДВ, находящейся на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова, и поминальная панихида на Власихинском кладбище.