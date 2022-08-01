Куда сходить в Барнауле на День ВДВ

2 августа в Барнауле десантники отметят День Воздушно-десантных войск России. О мероприятиях сообщила мэрия Барнаула.

День ВДВ в Барнауле. 2 августа 2020 года.

2 августа отметят 92-й годовщину Дня Воздушно-десантных войск России.

С 10:00 до 10:20 группа спецназа войсковой части № 52929 выступит с показательными выступлениями у мемориала «В честь воинов-интернационалистов».

С 10:20 до 11:00 на мемориале пройдет торжественный митинг.

С 11:00 до 11:20 на площади Ветеранов можно будет увидеть выступления спортсменов-парашютистов Алтайского регионального отделения ДОСААФ России.

После этого возложат цветы на Мемориал Славы (площадь Победы), на Аллее в честь погибших военнослужащих 6-й роты ВДВ, находящейся на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова, и поминальная панихида на Власихинском кладбище.

Ранее в Барнауле отметили День ВМФ.