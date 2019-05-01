Тренировки для похудения: как улучшить здоровье без скучных беговых дорожек

Хочется заняться спортом, но обычные тренажеры и групповые занятия уже не вдохновляют? Выход есть. В обзоре altapress.ru вы узнаете, как эффективно похудеть и подкачать мышцы, без походов на скучный пилатес и в обычный тренажерный зал.

Йога в гамаках

Йога. СС0

По другому, ее называют антигравитационной. В зале вас ждут занятия в легком гамаке, закрепленном на потолке. Во время таких упражнений вы снимите не только физическую усталость и нагрузку с позвоночника и мышц, но и избавитесь от эмоционального напряжения.

Такой вид йоги кажется сложным, но на самом деле, особых навыков не требует. Разумеется, проще, если вы ходили на обычную йогу. Будете лучше разбираться в названиях асан и упражнений.

Сайклинг

Велосипед. открытые источники ( CC0)

Занятия сайклингом проходят на тренажерах с подвижной рамой. Это обеспечивает ощущения пребывания на настоящей велогонке. Наклоны, повороты, виражи, подъемы — и все это за время тренировки в зале. При этом задействуются мышцы ног, пресса, поясницы и спины.

Тренировки на пружинах

Kangoo Jumps — специальные ботинки-пружины, которые весят около 2-х килограммов. Это повышает нагрузку на мышцы, при этом — снижает напряжение суставов. Главное — научиться держать равновесие. Такие занятия разрешены даже детям. Разумеется, их обувь весит куда меньше.

Во время упражнений на пружинах прокачиваются задняя и внутренняя поверхности бедра, мышцы пресса, спины и рук. Kangoo Jumps улучшают работу сердечно-сосудистой и лимфатической системы. Также корректируют осанку и укрепляют позвоночник.

Дайвинг

Занятие с расчетом на будущее, и дело не только в приобретении хорошей физической формы. Это и тренировки, и возможность самостоятельного погружения в дальнейшем. Но к практике приложится теория. И экзамен. Зато взамен вы получите не только опыт, но и карточку дайвера с вашим уровнем обучения.

Вы освоите техники правильного дыхания, научитесь погружаться и оказывать помощь на воде.

Электростимуляция

Тренировка в специальной экипировке — обтягивающем костюме, который отдает мышцам тела импульсы. Это в разы повышает эффективность занятий. Спорт для ленивых или для тех, кому сильные нагрузки попросту противопоказаны.

Вы можете просто лежать на полу, а ваши мышцы будут продолжать интенсивно трудиться. Электромиостимуляция повышает тонус мышц, улучшает кровообращение.

Батуты

Новый вариант активного отдыха у барнаульцев — батуты архив компании «Пружина»

Такие занятия сделают лучше вашу координацию, и натренируют вестибулярный аппарат. Упражнения на батутах задействуют большое количество мышц, а также зрительную и нерв­ную системы. И если прыжки на батутах несколько раз в неделю не для вас, то для воскресного похода с друзьями — идеальный вариант.