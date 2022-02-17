Кудрявых и пушистых свиней нашли в Сибири

Дмитрий Куцко — единственный в России фермер, который разводит чистокровную породу мангалица. Пушистых животных вывели в Венгрии. Мангалиц разводят не ради красоты — сало этих свиней считается особо ценным, указывает Тайга.инфо.
В регионе насчитывалось 492 тыс. свиней всех пород. 77% разводят сельскохозяйственные организации, 22,5% — хозяйства населения, 0,5% - фермы и индивидуальными предпринимателями, следует из данных на начало 2022 года.
За 2021 год в хозяйствах всех категорий на убой вырастили 105 тыс. тонн свиней.
Свинья породы мангалица имеет густую кудрявую шерсть, похожую на шерсть овец. Кроме нее, единственная известная порода свиней с длинной шерстью — вымершая линкольнширская кудрявошерстная свинья из Англии.