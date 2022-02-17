17 февраля -11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Кудрявых и пушистых свиней нашли в Сибири

В Красноярском крае во время сельскохозяйственной переписи обнаружили пушистых свиней.

Кудрявая мангалица.
Кудрявая мангалица.
Aloysius, wikipedia.org

Дмитрий Куцко — единственный в России фермер, который разводит чистокровную породу мангалица. Пушистых животных вывели в Венгрии. Мангалиц разводят не ради красоты — сало этих свиней считается особо ценным, указывает Тайга.инфо.

В регионе насчитывалось 492 тыс. свиней всех пород. 77% разводят сельскохозяйственные организации, 22,5% — хозяйства населения, 0,5% - фермы и индивидуальными предпринимателями, следует из данных на начало 2022 года.

За 2021 год в хозяйствах всех категорий на убой вырастили 105 тыс. тонн свиней.

Свинья породы мангалица имеет густую кудрявую шерсть, похожую на шерсть овец. Кроме нее, единственная известная порода свиней с длинной шерстью — вымершая линкольнширская кудрявошерстная свинья из Англии.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость