Культура пития. Как квадратные метры могут сказаться на работе алтайских пивных баров

Редакция altapress.ru решила выяснить у своих экспертов, насколько данная дискуссия вообще способна навести порядок на рынке торговли горячительными напитками.
Перегрызть лазейку в законодательстве
Людмила Суслова.
Анна Зайкова
Людмила Суслова,
депутат Алтайского краевого законодательного собрания:
Речь идет о псевдобарах, которые появились в крае в массовом порядке после того, как в регионе ввели ограничение на продажу алкогольной продукции после 21:00. Именно такие заведения вызывают негативную реакцию у жителей многоквартирных домов, поскольку в подобных точках просто торгуют пивом на вынос, а граждане начинают распивать его тут же на детской площадке или во дворе.
Установив минимальную площадь для пивных баров, можно будет перегрызть лазейку в законодательстве, которой сегодня недобросовестно пользуются. По сути, эта норма вернет пивные магазины к их начальному статусу, а настоящие заведения общепита, где можно выпить пива с соблюдением всех необходимых условий, останутся работать в прежнем формате.
Запрет на пивбары
Борис Ларин,
уполномоченный по правам человека в Алтайском крае:
Ко мне регулярно поступают обращения от недовольных горожан на эту тему. Сейчас — по одному-два в месяц. Раньше люди жаловались на так называемые пивные бары чаще. Но обращения-то, в основном, идут коллективные, люди очень недовольны. Посетители этих пивнушек, не долго думая, вместе с напитками усаживаются во дворах — на скамейках и детских площадках со всеми, так сказать, отсюда вытекающими. Кому такое понравится!
Поэтому лично мое мнение — вообще запретить подобные заведения на первых этажах в многоквартирных домах и на придомовых территориях. Увеличение минимальной площади такого бара до 30 квадратных метров проблему не решит. Они и так скупили на первых этажах квартиры, где площадь больше.
Рубить сплеча не стоит
Александр Молотов,
лидер фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании:
Вопрос, связанный с ограничениями продажи алкогольной продукции в целом, и с работой пивных баров в частности, обсуждается у нас в крае давно. Здесь существуют разные подходы, разные мнения, имеют место разные интересы. С одной стороны, граждане, которые недовольны работой подобных заведений у них под окнами, с другой — те, кто заинтересован в ведении экономической деятельности, с третьей — те, кто хочет отдохнуть. Понятно, что дискуссия в этом смысле — явление совершенно нормальное.
Меня очень радует, что на этот раз с предложениями относительно изменений в этом вопросе выступила Общественная палата Алтайского края. Это положительный сигнал, говорящий о том, что теперь данная структура намерена активно участвовать в решении значимых вопросов.
Что касается моей позиции, то в целом я разделяю мнение о необходимости дифференциации пивных баров на городские и сельские. В целом, уверен, что в любом случае рубить сплеча не стоит и нужно принять взвешенное решение, чтобы удовлетворить интересы и широкой общественности, и предпринимателей.
Проблема не в размерах
Роман Рябыкин,
владелец бара «Эльбрус»:
Считаю, что измерять бары квадратными метрами — само по себе неправильно. В Питере есть много прекрасных авторских заведений площадью 30 кв.м. И там, кстати, по статистике люди меньше злоупотребляют алкоголем. К тому же, чем меньше бар — тем меньше в нем будет народа и, соответственно, шума.
Если законодатели хотят ограничить продажу в псевдобарах, где при наличии нескольких столиков продают пиво, — тогда надо напрямую бороться с продажами после 9 вечера и делать контрольные закупки.
Я за поиск правильного инструментария в решении этого вопроса. Самое простое и эффективное — запретить торговать спиртными напитками в заведениях, где отсутствует туалет. Тем самым 70% псевдобаров отвалятся сами собой. Так что проблема не в размерах помещения, а в развитии барной культуры в городе в целом.