Культура пития. Как квадратные метры могут сказаться на работе алтайских пивных баров

Дискуссия о так называемых пивных барах в Алтайском крае вышла на новый виток. Обсуждение этого вопроса недавно состоялось в стенах регионального парламента, где было предложено разделить подобные заведения на сельские и городские, а также установить для них минимальную площадь: 30 квадратных метров и 20 квадратных метров соответственно. Кто-то и вовсе выступил за то, чтобы увеличить минимальную площадь для пивнушек до «50 квадратов».

Редакция altapress.ru решила выяснить у своих экспертов, насколько данная дискуссия вообще способна навести порядок на рынке торговли горячительными напитками.

Перегрызть лазейку в законодательстве

Людмила Суслова. Анна Зайкова

Людмила Суслова,

депутат Алтайского краевого законодательного собрания:

Речь идет о псевдобарах, которые появились в крае в массовом порядке после того, как в регионе ввели ограничение на продажу алкогольной продукции после 21:00. Именно такие заведения вызывают негативную реакцию у жителей многоквартирных домов, поскольку в подобных точках просто торгуют пивом на вынос, а граждане начинают распивать его тут же на детской площадке или во дворе. Установив минимальную площадь для пивных баров, можно будет перегрызть лазейку в законодательстве, которой сегодня недобросовестно пользуются. По сути, эта норма вернет пивные магазины к их начальному статусу, а настоящие заведения общепита, где можно выпить пива с соблюдением всех необходимых условий, останутся работать в прежнем формате.

Запрет на пивбары

Борис Ларин. Altapress.ru

Борис Ларин,

уполномоченный по правам человека в Алтайском крае:

Ко мне регулярно поступают обращения от недовольных горожан на эту тему. Сейчас — по одному-два в месяц. Раньше люди жаловались на так называемые пивные бары чаще. Но обращения-то, в основном, идут коллективные, люди очень недовольны. Посетители этих пивнушек, не долго думая, вместе с напитками усаживаются во дворах — на скамейках и детских площадках со всеми, так сказать, отсюда вытекающими. Кому такое понравится! Поэтому лично мое мнение — вообще запретить подобные заведения на первых этажах в многоквартирных домах и на придомовых территориях. Увеличение минимальной площади такого бара до 30 квадратных метров проблему не решит. Они и так скупили на первых этажах квартиры, где площадь больше.

Рубить сплеча не стоит

Александр Молотов. Анна Зайкова

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании:

Вопрос, связанный с ограничениями продажи алкогольной продукции в целом, и с работой пивных баров в частности, обсуждается у нас в крае давно. Здесь существуют разные подходы, разные мнения, имеют место разные интересы. С одной стороны, граждане, которые недовольны работой подобных заведений у них под окнами, с другой — те, кто заинтересован в ведении экономической деятельности, с третьей — те, кто хочет отдохнуть. Понятно, что дискуссия в этом смысле — явление совершенно нормальное. Меня очень радует, что на этот раз с предложениями относительно изменений в этом вопросе выступила Общественная палата Алтайского края. Это положительный сигнал, говорящий о том, что теперь данная структура намерена активно участвовать в решении значимых вопросов. Что касается моей позиции, то в целом я разделяю мнение о необходимости дифференциации пивных баров на городские и сельские. В целом, уверен, что в любом случае рубить сплеча не стоит и нужно принять взвешенное решение, чтобы удовлетворить интересы и широкой общественности, и предпринимателей.

Проблема не в размерах

Роман Рябыкин Предоставлено спикером

Роман Рябыкин,

владелец бара «Эльбрус»: