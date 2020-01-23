Купальщикам на заметку: обнаружены четыре вида «ходячих» между бассейнами акул

Морские биологи заявили об открытии новых видов акул — они умеют передвигаться по дну, используя плавники наподобие ног.

"Челюсти". В фильме акула умеет сдавать назад. В жизни - нет.

Группа исследователей проводила наблюдение за акулами около 12 лет.

«Ходячие акулы» встречаются в водах северной Австралии и Индонезии. Рыбы используют четыре боковых плавника, чтобы перемещаться по морскому дну и камням.

Они могут перемещаться по мелководью и даже на короткое время выходить на сушу, чтобы перемещаться между бассейнами во время отлива, пишет mail.ru.

О «ходячих акулах» ученые знали и раньше, но в последнем исследовании они обнаружили четыре новых вида этих хищников. Теперь таких видов насчитывается девять.

Такие «пешие» акулы могут добывать ракообразных и моллюсков там, где это недоступно другим обитателям моря. И конечно, любителям подводных погружений стоит помнить о том, что рядом с водолазом могут «прогуливаться челюсти».

Ранее сообщалось, что в желудке тигровой акулы рыболовы нашли человеческие руки и браслет.