Купальщикам на заметку: обнаружены четыре вида «ходячих» между бассейнами акул

Группа исследователей проводила наблюдение за акулами около 12 лет.
«Ходячие акулы» встречаются в водах северной Австралии и Индонезии. Рыбы используют четыре боковых плавника, чтобы перемещаться по морскому дну и камням.
Они могут перемещаться по мелководью и даже на короткое время выходить на сушу, чтобы перемещаться между бассейнами во время отлива, пишет mail.ru.
О «ходячих акулах» ученые знали и раньше, но в последнем исследовании они обнаружили четыре новых вида этих хищников. Теперь таких видов насчитывается девять.
Такие «пешие» акулы могут добывать ракообразных и моллюсков там, где это недоступно другим обитателям моря. И конечно, любителям подводных погружений стоит помнить о том, что рядом с водолазом могут «прогуливаться челюсти».
Ранее сообщалось, что в желудке тигровой акулы рыболовы нашли человеческие руки и браслет.