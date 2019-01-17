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Жизнь
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Как выглядит крещенская купель на Оби в Барнауле

В Барнауле почти готов крещенский городок на Оби. 17 января его проинспектировали представители мэрии, полиции, ГИБДД и МЧС, сообщает официальный сайт города.

Крещение-2019. Купель на Оби в Барнауле.
Крещение-2019. Купель на Оби в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Глава города Сергей Дугин заявил, что в этом году ожидается, что желающих прийти к купели на Оби будет больше обычного. «Сошлись воедино несколько факторов: в этом году Крещение выпадает на выходной, плюс погода достаточно теплая», — заявил Дугин.

Толщина льда приближается к 50 см, поэтому на льду одновременно могут находиться 50 человек, рядом с купелью — не больше 10. Пробы воды, взятые специалистами Роспотребнадзора, соответствуют санитарным нормам.

19 января на месте будут дежурить спасатели, полиция, будет организована торговля чаем и выпечкой.

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