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Жизнь

Купидон уже летит. Нежные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихах и смс

День святого Валентина, или День всех влюбленных, отметят в мире уже завтра — 14 февраля. Altapress.ru заранее подобрал милые и нежные поздравления в прозе, стихах и смс.

Любовь.
Любовь.
СС0

Поздравления с Днем святого Валентина

Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни все удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

С Днем всех влюбленных! Пусть святой Валентин напомнит о прекрасных, дорогих и единственных половинках. Любите и будьте любимыми! Взаимности и понимания!

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

Поздравления с Днем святого Валентина

С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю!
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю.

Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!

В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты,
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где все радостно и ясно!

В День святого Валентина
Все волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю,
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

Поздравления с Днем святого Валентина

Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.

Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобой!

В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну, а в нем моя любовь!

День святого Валентина!
Очень веская причина,
Чтобы о любви сказать,
Чтобы счастья пожелать.

Поздравляю вас сердечно,
Вам любви желаю вечной,
Теплоты в душе для всех,
Будет пусть всегда успех!

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