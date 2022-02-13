Купидон уже летит. Нежные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем святого Валентина
Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни все удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.
Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!
С Днем всех влюбленных! Пусть святой Валентин напомнит о прекрасных, дорогих и единственных половинках. Любите и будьте любимыми! Взаимности и понимания!
Поздравления с Днем святого Валентина
С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю!
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю.
Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!
В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты,
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где все радостно и ясно!
В День святого Валентина
Все волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.
С Днем влюбленных поздравляю,
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!
Поздравления с Днем святого Валентина
Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.
Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобой!
В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну, а в нем моя любовь!
День святого Валентина!
Очень веская причина,
Чтобы о любви сказать,
Чтобы счастья пожелать.
Поздравляю вас сердечно,
Вам любви желаю вечной,
Теплоты в душе для всех,
Будет пусть всегда успех!