Купидон уже летит. Нежные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихах и смс

Я спешу тебя поздравить

С Днем святого Валентина!

Никогда пускай не будет

У тебя для слез причины.



Радуйся, живи счастливо,

Следуй за своей мечтою.

Помни, что бы ни случилось,

Рядом я всегда с тобой!

В День святого Валентина

Принято дарить любовь.

Я дарю тебе сердечко,

Ну, а в нем моя любовь!