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11 февраля -17°C

Купил и забыл. За что увольняют со службы алтайских полицейских

На днях вступило в законную силу решение Октябрьского районного суда по иску теперь уже бывшего сотрудника Индустриального РОВД Барнаула Николая Е. Он обжаловал приказ руководства о своем увольнении из органов и изложил максимально житейскую версию того, каким образом из сведений о его имуществе «выпали» две иномарки, три «жигуля» и еще кое-что. В отличие от алтайских депутатов, полицейского за неполные сведения в декларации уволили.

Полиция.
Полиция.
Михаил Хаустов

Человек со стажем

Трудовой стаж Николая в правоохранительных органах составлял без малого 20 лет. В последние годы он работал водителем патрульно-постовой службы Индустриального РОВД Барнаула.

Не ясно, сколько раз в ходе кампании по противодействию коррупции в отечественной полиции Николай уже отчитывался о доходах и имуществе, но последняя декларация оказалась для него фатальной.

Его уволили в связи с утратой доверия. К слову, у этого человека дома хранится награда как лучшему сотруднику специальных подразделений милиции и медали за участие в боевых действиях.

Полиция.
Полиция.
kemoblast.ru

«Отчет о нажитом» за 2018 год полицейский направил своему руководству в середине 2019 года. Служебная проверка этих сведений установила, что наш герой якобы «прибедняется».

В декларации была не отражена сделка по продаже автомобиля Toyota Kluger за 90 тыс. рублей и наличие в его семье в общей сложности еще шести легковых машин. Одна была задекларирована, а пять — нет.

Кроме того, указано в материалах суда, «отягчающим обстоятельством является несоблюдение запретов, налагаемых на сотрудника ОВД, выразившееся в предоставлении платных услуг по перевозке пассажиров».

Полиция.
Полиция.
Михаил Хаустов

Тайное становится явным

Предысторию появления пяти автомашин Николай Е. в подробностях объяснил в суде так:

  • Toyota Allion: право собственности зарегистрировано на супругу, об этом он не знал, так как жена ранее сказала, что авто принадлежит ее родителям (допрошенная в суде супруга подтвердила, что иномарку купила еще до заключения брака с Николаем);
  • Nissan Pulsar: его покупали сестре и на ее денежные средства, но Е. пришлось временно оформить машину на себя. Сестра планировала впоследствии перевести автомобиль на свое имя, но этого не сделала;
  • три автомобиля ВАЗ-21140: купил в 2018 году по 10 тыс. рублей каждый на запчасти, из них собрал одну автомашину, которая была поставлена на учет и в декларации указана. О трех «жигулях» он затем забыл, «намерения сознательно скрыть наличие этих транспортных средств не имел».

В суде Николай пытался добиться восстановления на работе и выплаты денежного довольствия (32 тыс. рублей) за время вынужденного прогула. Полицейский заявил, что совершенный им проступок не принес ни для кого негативных последствий, а увольнение из органов является «крайней мерой». Суд он проиграл.

Парад ВАЗ-2101 в Барнауле
Парад ВАЗ-2101 в Барнауле
drive2.ru

Деньги взял, но вернул

Иски о восстановлении полицейских на работе постоянно рассматриваются в районных судах. Так, одновременно с делом Е. Октябрьский районный суд разбирался в деталях увольнения одного бывшего подчиненного Вадима Надвоцкого, экс-главного борца с коррупцией, осужденного за получение взяток.

Бывшему главному антикоррупционеру Надвоцкому прибавили еще два года к сроку
Происшествия

Офицер К., который курировал противодействие преступности в ТЭК, в суде не отрицал, что взял от директора топливной компании 200 тыс. рублей, но это был обыкновенный заем под расписку. И всю сумму он предпринимателю вернул.

Об этом факте стало известно в ходе «раскрутки» уголовного дела Надвоцкого. Но К. оперативно уволили, восстановиться на службе ему пока не удалось.

Совершенно другая фабула в другом свежем деле. Служебная проверка установила, что в Барнауле сотрудник полиции Т. после работы употребил алкоголь, после чего отправился на личном автомобиле по делам и в своем дворе чуть не совершил ДТП с наездом на пенсионерку…

В этом случае правоохранитель также посчитал, что его уволили незаконно и обратился за защитой своих прав в суд. В восстановлении ему отказали.

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