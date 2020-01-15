Куратор Алтайского края привел печальную статистику рождаемости и факты демографической ямы

Только три региона России в 2019 году увеличили показатель рождаемости. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал Максим Топилин, министр труда и соцзащиты России, а также куратор «бедного» Алтайского края в правительстве.

Отвечая на один из вопросов, Максим Топилин фактически признал, что страна попала в тяжелую демографическую яму, из которой нескоро выберется.

К сожалению, в январе-ноябре 2019 года рост рождаемости отмечается только в трех регионах — Москве, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Самый заметный рост рождаемости произошел в столице — на 4,3 тысячи детей, или на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А самое большое снижение рождаемости — в Московской области, почти на 10 тысяч за 11 месяцев 2019 года, или на 13%, — привел данные министр.

Топилин также пояснил, что эту проблему не удастся решить до 2030-х годов. Все потому, что число женщин так называемого фертильного возраста в России также серьезно сократилось.

У нас продолжает сокращаться численность женщин активного репродуктивного возраста — 20−39 лет. На 1 января 2019 года численность женщин в этом возрасте составила 20,8 млн человек, что почти на 2 млн, или на 8,7% меньше, чем в 2011 году (22,7 млн человек). Эта тенденция, начавшаяся в 2011 году, пока сохраняется, и она продолжится до середины 2030-х годов.

Также министр пояснил, что делает правительство Дмитрия Медведева для решения проблемы. Например, с 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка будут платиться до достижения ребенком возраста трех лет, а не полутора, как ранее. Размер пособия теперь равен прожиточному минимуму ребенка в регионе.