Курбан-Байрам 2020: суть, традиции и запреты праздника

31 июля отмечается мусульманский праздник Курбан-Байрам. Рассказываем, что это за праздник, какова история его возникновения, традиции и обычаи. А также, что можно и нельзя делать в этот день.

Что за праздника Курбан-Байрам

Одним из важнейших праздников в исламе считается Курбан-Байрам. Он напоминает мусульманам о преданности человека Богу и милосердии Аллаха.

Его отмечают ежегодно через 70 дней после завершения священного месяца Рамадана. В 2020 году он закончился 23 мая.

Первая часть слова — «курбан» с арабского означает «жертва». А вторая часть — «байрам» имеет тюркское происхождение и переводится как «праздник». Вместе получается «праздник жертвы». Он продлится три дня, до 2 августа включительно.

Традиции праздника Курбан-Байрам

Накануне праздника верующие держат однодневный пост. Не едят и не пьют до захода солнца.

Мусульмане сегодня могут принести в жертву барана или верблюда. После мясо делится на три части. Первую оставляют себе, второй делятся с соседями, друзьями или родственниками, а третью отдают нуждающимся.

Мечеть. Ислам ССО

После утреннего намаза в мечети в этот день принято собираться дома за праздничным столом. По этому случаю мусульмане готовят разнообразные блюда, в том числе из жертвенного мяса.

Татары в этот день традиционно пекут множество сладостей. Например, талкыш калеве с чак-чаком.

В дни Курбан-Байрама разные народы надевают на себя праздничные национальные наряды и ходят друг к другу в гости.

Также мусульмане особенно усердно в дни праздника заботятся о нуждающихся. Раздают им милостыню, жертвенное мясо и радуют подарками детей.

Что нельзя делать на Курбан-Байрам

Сегодня ни в коем случае нельзя ходить в грязной одежде. В этот праздник, наоборот, совершают полное омовение, надевают лучшую одежду и мажутся благовониями.

Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, который не дает возможности сосредоточиться на молитве и праздничных обрядах.

Нельзя ссориться с другими людьми и причинять им какие-либо неудобства, отмечая Курбан-Байрам.