Курбан-Байрам 2020: суть, традиции и запреты праздника

Что за праздника Курбан-Байрам
Одним из важнейших праздников в исламе считается Курбан-Байрам. Он напоминает мусульманам о преданности человека Богу и милосердии Аллаха.
Его отмечают ежегодно через 70 дней после завершения священного месяца Рамадана. В 2020 году он закончился 23 мая.
Первая часть слова — «курбан» с арабского означает «жертва». А вторая часть — «байрам» имеет тюркское происхождение и переводится как «праздник». Вместе получается «праздник жертвы». Он продлится три дня, до 2 августа включительно.
Традиции праздника Курбан-Байрам
Накануне праздника верующие держат однодневный пост. Не едят и не пьют до захода солнца.
Мусульмане сегодня могут принести в жертву барана или верблюда. После мясо делится на три части. Первую оставляют себе, второй делятся с соседями, друзьями или родственниками, а третью отдают нуждающимся.
После утреннего намаза в мечети в этот день принято собираться дома за праздничным столом. По этому случаю мусульмане готовят разнообразные блюда, в том числе из жертвенного мяса.
Татары в этот день традиционно пекут множество сладостей. Например, талкыш калеве с чак-чаком.
В дни Курбан-Байрама разные народы надевают на себя праздничные национальные наряды и ходят друг к другу в гости.
Также мусульмане особенно усердно в дни праздника заботятся о нуждающихся. Раздают им милостыню, жертвенное мясо и радуют подарками детей.
Что нельзя делать на Курбан-Байрам
Сегодня ни в коем случае нельзя ходить в грязной одежде. В этот праздник, наоборот, совершают полное омовение, надевают лучшую одежду и мажутся благовониями.
Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, который не дает возможности сосредоточиться на молитве и праздничных обрядах.
Нельзя ссориться с другими людьми и причинять им какие-либо неудобства, отмечая Курбан-Байрам.