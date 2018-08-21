Курбан-байрам 2018: суть и традиции мусульманского праздника

Курбан-байрам (по-арабски «Ид аль-Адха») — один из главных исламских праздников. Курбан-байрам называют праздником жертвоприношения, но суть его не в самом обряде, а в приближении к Аллаху с его помощью, сообщается на сайте «Мусульмане России». Altapress.ru рассказывает о традициях праздника Курбан-байрам 2018.

Какого числа Курбан-байрам?

В 2018 году Курбан-байрам начинается 21 августа. Этот праздник продолжается 3 дня. Курбан-байрам празднуют в 10-й день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря.

В чем суть праздника Курбан-байрам?

В древние времена Аллах приказал пророку Ибрахиму принести в жертву своего сына Исмаила. Пророк покорился его воле, но Бог остановил жертвоприношение: он лишь испытывал веру Ибрахима. Аллах повелел пророку принести в жертву барашка.

В праздник Курбан-байрам мусульмане совершают заклание жертвенных животных, отдавая дань высочайшей степени праведности и любви к Аллаху пророка Ибрахима, пишет РИА Новости.

Мечеть. Ислам ССО

Курбан-байрам: традиции празднования

В мусульманском мире дни празднования Курбан-байрам — нерабочие.

У мусульман существует традиция добровольно поститься десять дней перед праздником, а ночь накануне Курбан-байрам проводить в молитвах.

Утром верующие идут в мечеть к утренней молитве. Затем на специальных площадках или в мечети слушают проповедь, в которой разъясняют значение обряда жертвоприношения.

По завершении праздничный молитвы и до захода солнца третьего дня можно совершить жертвоприношение. Допускается приносить в жертву верблюдов, коров, буйволов, овец или коз.

После жертвоприношения принято устраивать ритуальную трапезу, приглашать на нее бедных и голодных. В праздник Курбан-байрам запрещается употребление алкоголя В эти дни принимают гостей, посещают могилы предков, стараются сделать подарки близким и друзьям.