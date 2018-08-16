Жителю Новосибирска дали условный срок за комментарий о мусульманах в соцсети

27-летний житель Новосибирска получил 2,5 года условно по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Поводом стал комментарий о мусульманах в группе во «ВКонтакте», сообщает региональный Следком.

Следствие установило, что 24 сентября 2015 года мужчина разместил ВКонтакте текст о празднике Курбан-байрам и мусульманах. Согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы там содержались признаки побуждения (в том числе призыва) к совершению негативных действий в отношении религиозных и языковых групп.

Мужчину судили по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием Интернета) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершённые с использованием Интернета).

Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников Центра «Э"МВД России по Новосибирской области. Дзержинский суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Сам осужденный говорит, что это был лишь троллинг, и он не подозревал, чем все обернется. Его внесли в черный список Росфинмониторинга, куда включают подозреваемых и осужденных по статьям, связанным с экстремизмом, и в ближайшие два года он не сможет пользоваться банковскими счетами и работать официально, пишет Тайга.info.