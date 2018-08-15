«Из чувств нетерпимости»: прокуратура подробно рассказала на суде, в чем обвиняют Марию Мотузную

15 августа состоялось второе заседание по делу жительницы Барнаула 23-летней Марии Мотузной, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Судья отказал стороне защиты в трех ходатайствах.

За 40 минут до начала заседания у Индустриального районного суда уже толпилось около 30 человек. На этот раз приставы не стали запускать сразу всех: сначала пригласили представителей СМИ. Зал выделили не в подвале, а на первом этаже, более просторный, оборудованный видеосвязью.

Пока все ждали начала заседания, Мария Мотузная искала глазами в толпе кого-то, а найдя, разулыбалась и помахала рукой. Девушка о чем-то шепотом переговаривалась со своим адвокатом. Пристав попросил всех отключить звук на телефонах.

Суд над Марией Мотузной в Барнауле. Анастасия Корягина , altapress.ru

В самом начале заседания судья Сергей Трушкин решил разобраться с ходатайствами, которые в прошлый раз заявил адвокат из Екатеринбурга Алексей Бушмаков. Он просил прекратить дело по статье об оскорблений чувств верующих и заменить наказание на административное.

Материалы по статье об экстремизме адвокат просил вернуть прокурору в связи с процессуальным нарушением: экспертиза картинок была изготовлена до того, как Мария ознакомилась с ходатайством о ее проведении. Таким образом она лишилась права заявить отвод экспертам и выбрать тех, которые ее устраивают.

Суд над Марией Мотузной в Барнауле. Анастасия Корягина , altapress.ru

Помощник прокурора, присутствовавшая на заседании в качестве стороны обвинения, просила суд отказать адвокату. Первое ходатайство, по ее мнению, не содержало оснований для прекращения дела. А второе заявлено преждевременно — претензии защиты не препятствуют рассмотрению дела. Судья Сергей Трушкин поддержал эту позицию.

Затем представитель прокуратуры зачитала содержание обвинения. Марию она охарактеризовала как «приверженца националистических идей», который «негативно относится к определенным группам лиц», в том числе к негроидной расе и православным. По мнению следствия, девушка действовала «из чувств нетерпимости», выкладывая саркастичные картинки. Содержание изображений, за которые судят Марию Мотузную, тоже озвучили.

Суд над Марией Мотузной в Барнауле. Анастасия Корягина , altapress.ru

В состав обвинения по ст. 282 УК РФ («Экстремизм») вошли две картинки. На первом изображении дети негроидной расы держат в руках пустые тарелки. Подпись к фото гласит: «Черный юмор как еда — не до всех доходит». По мнению прокуратуры, этот демотиватор «содержит лингвистические признаки пропаганды превосходства европеоидной расы над негроидной». На второй картинке изображен ребенок негроидной расы с мелом в руках у доски. На доске написан неправильно решенный математический пример. Подпись гласит: «Черная бухгалтерия». По мнению прокуратуры, этот демотиватор «понижает статус объекта речи», отказывая ему в интеллектуальных способностях и тем самым унижая. В составе обвинения по ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») озвучили описание одной картинки. На ней изображен курящий человек, «напоминающий Иисуса Христа», который пускает дым через отверстие в ладони. Эта картинка, по данным следствия, «содержит лингвистические, психологические и религиоведческие признаки выражения неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

По мнению прокуратуры, Мария Мотузная размещала картинки умышленно, «желала, чтобы данная информация была размещена и доступна для копирования», и осознавала, что ее действия «направлены на возбуждение ненависти и вражды» и «оскорбление чувств верующих». Девушка совершила два преступления и нарушила ст. 19 Конституции РФ, которая гарантирует «равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения <…> отношения к религии» и так далее.

На вопрос судьи Мария ответила, что обвинение ей понятно, но вины она не признает. Показания по делу девушка решила давать после исследования доказательств.

Ключевые свидетели обвинения (девушки, которых оскорбили картинки) на суд не явились и не объяснили причины этого. Пришел лишь сотрудник компании МТС, который пояснил, каким образом следствию удалось доказать, что телефон Мотузной находился в определенное время в определенном месте.

Суд над Марией Мотузной в Барнауле. Анастасия Корягина , altapress.ru

Адвокат девушки попросил суд организовать привод свидетелей на следующее заседание через приставов (принудительно). Судья отказал в этом ходатайстве и заявил, что их пока просто повторно вызовут повесткой.

После суда Мария рассказала о своих впечатлениях. Следующее заседание по делу Мотузной состоится 28 августа.