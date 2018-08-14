Роскомнадзор рассказал журналистам, как правильно пересказывать мемы

Роскомнадзор заявил, что СМИ могут пересказывать содержание мемов и картинок из уголовных дел об экстремизме или оскорблении чувств верующих, если в пересказе не будет сведений, которые могут квалифицироваться по этим статьям.

Об этом ведомство сообщило в ответе (.jpg) на запрос «Новой газеты».

Касается ли это правило только мемов, которые уже признаны экстремистскими или относится ко всем текстам, в письме Роскомнадзора не уточняется.

Ранее компания Mail.ru Group призвала к амнистии осужденных за лайки и репосты в соцсетях и отменить за них уголовную ответственность, пишет polit.ru.

А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо гуманизировать уголовную статью за репосты в интернете и смягчить наказание.

По ее словам, призывы к экстремизму — это «история с тяжелыми последствиями», нарушителей нужно ставить на место. «Но 282-я статья, о ней говорил Владимир Владимирович, практика ее применения она очень вульгаризирована», — сказала Матвиенко.

В Госдуму уже внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете.

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Накануне российский рэпер Оксимирон в twitter рассказал о жительнице Барнаула Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме из-за картинок во «ВКонтакте», и распространил информацию о пикете «За свободный интернет».

14 августа в Барнауле на площади Свободы в 18:30 пройдет согласованный с администрацией пикет «За свободный интернет» в поддержку Марии Мотузной и барнаульца Даниила Маркина, которого также судят «за мемчик».

23-летнюю Марию Мотузную обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за картинок в соцсети «ВКонтакте». Девушку обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Максимальное наказание по первой статье — 5 лет, по второй — год.

19-летнего студента из Барнаула Даниила Маркина судят за экстремизм по показаниям тех же свидетелей, которые фигурируют в деле Марии Мотузной. В отличии от случая с девушкой, парню вменили только одну статью.