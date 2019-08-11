Курбан-байрам 2019: в чем суть и что нужно сделать в праздник

Курбан-байрам 2019: суть праздника
Кубан-байрам продолжается в течение 3 дней. Его празднуют в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря, сообщается на сайте «Мусульмане России».
Суть Курбан-байрама такова. В древние времена Аллах приказал пророку Ибрахиму принести в жертву своего сына Исмаила. Пророк покорился его воле, но Бог остановил жертвоприношение: он лишь испытывал веру Ибрахима. Аллах повелел пророку принести в жертву барашка.
В праздник Курбан-байрам мусульмане совершают заклание жертвенных животных, отдавая дань высочайшей степени праведности и любви к Аллаху пророка Ибрахима, пишет РИА Новости.
В мусульманском мире дни празднования Курбан-байрам — нерабочие.
У мусульман существует традиция добровольно поститься десять дней перед праздником, а ночь накануне Курбан-байрам проводить в молитвах.
Утром верующие идут в мечеть. Затем на специальных площадках или в мечети слушают проповедь, в которой разъясняют значение обряда жертвоприношения.
По завершении праздничный молитвы и до захода солнца третьего дня можно совершить жертвоприношение. Допускается приносить в жертву верблюдов, коров, буйволов, овец или коз.
После жертвоприношения принято устраивать ритуальную трапезу, приглашать на нее бедных и голодных. В праздник Курбан-байрам запрещается пить алкоголь. В эти дни принимают гостей, посещают могилы предков, стараются сделать подарки близким и друзьям.