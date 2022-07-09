Курбан-байрам 2022: в чем суть праздника и как правильно провести этот день

Происхождение названия
Название одного из главных исламских торжеств — Курбан-байрам (тюрк.) или Ид аль-Адха (араб.) — дословно переводится как «праздник жертвы». Он отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.
История праздника
История праздника Курбан-байрам связана с пророком Ибрахимом.
Согласно Корану, Аллах приказал пророку своему принести в жертву старшего сына Исмаила. Пророк решил исполнить приказ. Но когда Ибрахим занес нож над сыном, Аллах его остановил и велел принести в жертву барашка.
Как проходит празднование
Перед «праздником жертвоприношения» мусульмане соблюдают десятидневный пост.
Праздновать Курбан-байрам начинают с раннего утра. Совершив полное омовение и надев опрятную одежду, мусульмане коллективно молятся в мечети.
Наилучшим днем для жертвоприношения считается именно первый день. Жертвой может быть баран, верблюд или корова. Барану должно быть не менее года, быку или корове — от двух лет, верблюду — пять лет.
Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть — родственникам и знакомым, последняя треть остается в семье.