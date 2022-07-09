Курбан-байрам 2022: в чем суть праздника и как правильно провести этот день

Курбан-байрам — «праздник жертвоприношения», один их самых важных в исламе. В 2022 году он начинается 9 июля и продлится до 11 июля включительно.

Происхождение названия

Название одного из главных исламских торжеств — Курбан-байрам (тюрк.) или Ид аль-Адха (араб.) — дословно переводится как «праздник жертвы». Он отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.

История праздника

История праздника Курбан-байрам связана с пророком Ибрахимом.

Согласно Корану, Аллах приказал пророку своему принести в жертву старшего сына Исмаила. Пророк решил исполнить приказ. Но когда Ибрахим занес нож над сыном, Аллах его остановил и велел принести в жертву барашка.

Египет , мечеть. СС0

Как проходит празднование

Перед «праздником жертвоприношения» мусульмане соблюдают десятидневный пост.

Праздновать Курбан-байрам начинают с раннего утра. Совершив полное омовение и надев опрятную одежду, мусульмане коллективно молятся в мечети.

Мечеть. Ислам ССО

Наилучшим днем для жертвоприношения считается именно первый день. Жертвой может быть баран, верблюд или корова. Барану должно быть не менее года, быку или корове — от двух лет, верблюду — пять лет.