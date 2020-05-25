«Курганский Робин Гуд»: чиновники пожаловались на главу района, решившего «зарплату отдавать безработным»

В Курганской области сотрудники администрации одного из районов получили уведомление об изменении условий оплаты труда и пожаловались в прокуратуру, пишет URA.RU .

Чиновникам объяснили, что деньги якобы пойдут на пособия безработным.

В разосланном уведомлении говорится, что со 2 июня изменят условия договора в части «порядка и размера выплаты премий и материальной помощи».

«Уведомление незаконно. Работодатель не может ухудшать материальное положение сотрудника. А нам сказали, что эти деньги пойдут на безработных. Мы написали в прокуратуру», — рассказал сотрудник администрации Целинного района.

По словам собеседника, согласно подготовленным изменениям в положение об оплате труда, глава района сможет решать — выплачивать ли сотруднику ежемесячную материальную помощь и премию.

Сейчас эта часть зарплаты, которая оказалась под угрозой, — более 40% от оклада.

«Мы посчитали — урезать могут 3,5 тысячи рублей. Останемся на минималке. Согласны, когда премии могут лишить за невыполнение должностных обязанностей, но как глава может это решить ежемесячно, если работа по сути одна и та же», — возмущается муниципальный служащий.

Кошка и деньги. pixabay.com.

Глава района Иван Светличный заявил изданию, что на самом деле его подчиненные не так все поняли и зарплата напротив станет больше.

Кроме того, он подтвердил, что на его решение отреагировала прокуратура, куда обратились служащие.

«Они сразу же побежали туда и пожаловались. Да, было выписано предостережение о том, чтобы не было нарушено право работника, если таковое будет в будущем. Это нормально, что прокуратура отреагировала», — пояснил Светличный.

Глава района подчеркнул, что изменения — стандартная процедура, чтобы систематизировать оплату труда.

«Они будут выходить сверхурочно, например, и теперь это позволит дополнительно дать премию. Будет не процент от оклада, а коэффициент от одного до трех. Меньше одного все равно не получат, а до трех можем премировать», — пояснил Светличный.

Увеличить зарплату позволит экономия с фонда оплаты труда после оптимизации чиновников, пишет издание со ссылкой на разъяснения главы района.