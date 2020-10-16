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Жизнь

Куриный наггетс запустили в стратосферу с фермы

Сеть британских супермаркетов Iceland впервые провела отправку куриного наггетса в стратосферу Земли.

Сексуальные наггетсы в KFC
Сексуальные наггетсы в KFC
открытые источники

Наггетс был прикреплен к метеорологическому зонду, на котором были также установлены спутниковая система и видеокамера.

Отправка первого наггетса в стратосферу состоялась на ферме в Северном Уэльсе, рядом с которой находится штаб-квартира сети супермаркетов Iceland.

Почти два часа составила общая длительность полета, в ходе которого кулинарное изделие осталось в сохранности, несмотря на изменение температуры до -60°С.

В течение запуска наггетс поднялся на высоту в 33,5 км, а после этого он направился к Земле со скоростью 322 км/ч, пишет Газета.Ru.

За 19 км до поверхности планеты был раскрыт парашют зонда, который позволил кусочку курицы приземлиться в холмах Уэльса. Там его нашли участники эксперимента.

Компания уточняет — запуск был проведен в честь их 50-летия.

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