К чему быть готовым, если хочется завести курортный роман

Есть те, кто при мыслях об отпуске вдали от дома сразу представляет роман с симпатичным незнакомцем/незнакомкой. Социологи считают, что и среди женщин, и среди мужчин таких больше половины. К чему нужно быть готовым, если хочется завести курортный роман — в материале altapress.ru.

В своей книге психолог и социолог Виктор Павлов пишет, что у мужчин солнце, море и атмосфера курорта способствует гормональному всплеску. Однако и представительницы женского пола в своих желаниях ушли недалеко. О курортном романе задумывается 70% женщин, однако это не на много меньше мужского показателя в 90% - пишет «Русская газета».

Но перед тем, как воплощать задумки в жизнь, следует рационально взвесить последствия, а они могут быть самыми разными. Это зависит и от вас, и от того, кто попадется на вашем пути.

Быстро и просто

Курортные романы на то и существуют, чтобы события в них развивались стремительно. При хорошем раскладе за время одно-двухнедельного отпуска вы получите спектр эмоций, на приобретение которых в рутинных буднях, скорее всего, ушел бы не один месяц.

К тому же, найти любовника на курорте у многих получается куда лучше, чем в жизни: обстановка не давит.

Пара. Романтика. Разговор ССО

Опыт и воспоминания

Скоротечный роман может оказаться не только интересным приключением, но и своего рода тренингом. Если вы застенчивый человек — можете учиться находить общий язык с незнакомцами и пробовать флиртовать. Кстати, не обязательно доводить дело до постели.

Внезапное преображение

Как говорится, любовь окрыляет. Если все пройдет успешно, вы получите незабываемый опыт и эмоции плюс преображение. Такая перезагрузка, возможно, пойдет на пользу не только внутренним, но и внешним вашим качествам.

Небезопасно

Существует большая вероятность нетрезвых встреч, что может повлечь непредсказуемые последствия — вплоть до беременности, пишет «Комсомольская правда». Но это не единственное, чего стоит опасаться. На любвеобильных отдыхающих часто зарабатывают мошенники.

Впуская малознакомого человека в свой номер или оставляя наедине с личными вещами, будьте предельно осторожны. Во-первых, будет трудно пережить материальную утрату: деньги, камеру и другое. Во-вторых, такой случай может пошатнуть вашу уверенность в себе.

Эффект привыкания

Вне зависимости от того, ждет ли вас из отпуска семья, привыкнуть или влюбиться в своего партнера по отдыху — не всегда хорошая затея. Начнем с того, что участники курортного романа не часто планируют продолжение. К тому же, существует вероятность, что на фоне легких и непринужденных отношений у моря, вам не захочется возвращаться в приевшийся брак.