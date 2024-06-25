На алтайском курорте Яровое прошел сильный ливень с градом, который повредил объекты инфраструктуры. Об этом пишет Mash Siberia.

Шторм оборвал несколько линий электропередачи, из-за чего пропало уличное освещение. Часть песка с пляжа смыло в озеро, поскольку ливневые канализации не справились с большим количеством воды.

Туристические домики оказались частично затоплены, и отдыхающих пришлось экстренно переселять.

Очевидцы отмечают, что ветер был такой силы, что некоторые лавочки продавцов и стенд на заправке были разрушены.

Ранее сообщалось, что «апокалипсис» с огромными градинами и молниями настиг Алтайский край.

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