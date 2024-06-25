Шторм оборвал несколько линий электропередачи, из-за чего пропало уличное освещение. Часть песка с пляжа смыло в озеро, поскольку ливневые канализации не справились с большим количеством воды.
Туристические домики оказались частично затоплены, и отдыхающих пришлось экстренно переселять.
Очевидцы отмечают, что ветер был такой силы, что некоторые лавочки продавцов и стенд на заправке были разрушены.
Ранее сообщалось, что «апокалипсис» с огромными градинами и молниями настиг Алтайский край.
Самое важное - в нашем Telegram-канале