«Кусь за Русь» и лестница Джокера: подборка популярных мемов недели

По версии «Яндекса», самым популярным мемом прошедшей недели стал поединок Олега Монгола и Кирилла Руки-базуки. Следом за ним — популярный уже несколько лет «Deus Vult», и новинки — «лестница Джокера» и «кусь за Русь». Рассказываем, что значат эти мемы и как их правильно применять.

Олег Монгол и Руки-базуки

19 октября на YouTube появилась запись «поединка двух мемов» — Кирилла Терешина по прозвищу «Руси-базуки» и видеоблогера Олега Монгола, сообщает Lenta.ru. В нем Монгол одержал победу, применив удушающий прием.

Поединок вызвал большой резонанс у западных интернет-пользователей. Бой обсуждали на популярной facebook-странице SPORTbible. Кирилла Терёшина пользователи прозвали «морячок Попай» в честь мультперсонажа с огромными руками. Один из комментаторов написал, что ждал, когда же бицепсы сдуются во время боя.

Deus Vult

Deus Vult (читается как «Деус Вульт») — латинское выражение, которое переводится «Этого хочет бог». Это боевой клич христиан во время провозглашения первого крестового похода. В интернете фраза стала мемом благодаря видеоигре Crusader Kings, уточняет memepedia.ru.

Теперь — о применении фразы. Она стала отличной шуткой.

«В конце концов, что может быть лучше двух крестоносцев, искренне недоумевающих по поводу наивного вопроса в Макдональдсе „Что брать будете?“ — „Как что?! Разумеется, Иерусалим! Deus Vult!“, — пишет gmbox.ru.

Сегодня интерес к мему Deus Vult обострился из-за информации, что разработчики игры Crusader Kings 3 не будут вставлять в игру боевой клич крестоносцев. Пользователи оказались против, и создателям игры пришлось объясниться, сообщает igromania.ru.

Лестница Джокера

Сцена из нового фильма"Джокер» с Хоакином Фениксом, где герой танцует на лестнице, стала популярным мемом еще до того, как картина вышла в прокат. Лестница, на которой снималась знаменитая сцена, находится в районе Бронкс, Нью-Йорк. Обычно эта часть города не слишком популярна среди туристов, однако с выходом «Джокера» это изменилось, сообщает dtf.ru.

Кусь за Русь

В середине октября в сообществе «Послушано у учителей» появился пост о том, как студенты петербургского колледжа на занятии по истории нарисовали комикс с мемами про смерть вещего Олега. Ученики сделали плакат, где змей убивает князя со словами «Кусь за Русь». За несколько дней присунок разошёлся по всему интернету, поясняет tjournal.ru.

Создатели мема заявили, что люди в сети их поняли неправильно. «Кусь за Русь» не отвечает, что змея покусала князя Олега с криками «За Русь-матушку» и стала героем Руси.

В меме вещий Олег — собирательный образ Руси. Змея олицетворяет внутренних и внешних её врагов. «Кусь за Русь» — просто факт нападения со стороны врагов Руси на само государство.