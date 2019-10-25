«Кусь за Русь» и лестница Джокера: подборка популярных мемов недели

Олег Монгол и Руки-базуки
19 октября на YouTube появилась запись «поединка двух мемов» — Кирилла Терешина по прозвищу «Руси-базуки» и видеоблогера Олега Монгола, сообщает Lenta.ru. В нем Монгол одержал победу, применив удушающий прием.
Поединок вызвал большой резонанс у западных интернет-пользователей. Бой обсуждали на популярной facebook-странице SPORTbible. Кирилла Терёшина пользователи прозвали «морячок Попай» в честь мультперсонажа с огромными руками. Один из комментаторов написал, что ждал, когда же бицепсы сдуются во время боя.
Deus Vult
Deus Vult (читается как «Деус Вульт») — латинское выражение, которое переводится «Этого хочет бог». Это боевой клич христиан во время провозглашения первого крестового похода. В интернете фраза стала мемом благодаря видеоигре Crusader Kings, уточняет memepedia.ru.
Теперь — о применении фразы. Она стала отличной шуткой.
«В конце концов, что может быть лучше двух крестоносцев, искренне недоумевающих по поводу наивного вопроса в Макдональдсе „Что брать будете?“ — „Как что?! Разумеется, Иерусалим! Deus Vult!“, — пишет gmbox.ru.
Сегодня интерес к мему Deus Vult обострился из-за информации, что разработчики игры Crusader Kings 3 не будут вставлять в игру боевой клич крестоносцев. Пользователи оказались против, и создателям игры пришлось объясниться, сообщает igromania.ru.
Лестница Джокера
Сцена из нового фильма"Джокер» с Хоакином Фениксом, где герой танцует на лестнице, стала популярным мемом еще до того, как картина вышла в прокат. Лестница, на которой снималась знаменитая сцена, находится в районе Бронкс, Нью-Йорк. Обычно эта часть города не слишком популярна среди туристов, однако с выходом «Джокера» это изменилось, сообщает dtf.ru.
Кусь за Русь
В середине октября в сообществе «Послушано у учителей» появился пост о том, как студенты петербургского колледжа на занятии по истории нарисовали комикс с мемами про смерть вещего Олега. Ученики сделали плакат, где змей убивает князя со словами «Кусь за Русь». За несколько дней присунок разошёлся по всему интернету, поясняет tjournal.ru.
Потрясающе pic.twitter.com/YAsHdkDuhx— Julia (@jul_iss) October 15, 2019
Создатели мема заявили, что люди в сети их поняли неправильно. «Кусь за Русь» не отвечает, что змея покусала князя Олега с криками «За Русь-матушку» и стала героем Руси.
В меме вещий Олег — собирательный образ Руси. Змея олицетворяет внутренних и внешних её врагов. «Кусь за Русь» — просто факт нападения со стороны врагов Руси на само государство.