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Жизнь

Кузбасская фермерша получила 1,3 млн рублей на фальшивый бизнес-проект «якобы на мясо»

В Кемеровской области осудили 44-летнюю главу фермерского хозяйства, совершившую хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, пишет «КузПресс» со ссылкой на материалы ФСБ.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Женщина узнала, что владельцы предприятий и крестьянских фермерских хозяйств могут претендовать на гранты, предназначенные для развития семейных животноводческих ферм. Деньги выделяются из федерального и областного бюджетов.

«Сначала изучила условия и порядок предоставления грантов, затем в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отправила фальшивый бизнес-проект „Разведение крупного рогатого скота на мясо“», — установили в региональной ФСБ.

Фермерша указала, что на полученные деньги она приобретет крупный рогатый скот и сельскохозяйственное оборудование. На конкурсной комиссии проект был утвержден: для реализации женщине выделили 1 365 000 рублей.

Видимость работы она создавала, предоставляя в региональный департамент ложные отчеты и документы, подтверждающие целевое использование полученных средств.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 2,5 года лишения свободы условно, а также принудил вернуть полученные ею деньги.

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