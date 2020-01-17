Кузбасская фермерша получила 1,3 млн рублей на фальшивый бизнес-проект «якобы на мясо»

Женщина узнала, что владельцы предприятий и крестьянских фермерских хозяйств могут претендовать на гранты, предназначенные для развития семейных животноводческих ферм. Деньги выделяются из федерального и областного бюджетов.
«Сначала изучила условия и порядок предоставления грантов, затем в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отправила фальшивый бизнес-проект „Разведение крупного рогатого скота на мясо“», — установили в региональной ФСБ.
Фермерша указала, что на полученные деньги она приобретет крупный рогатый скот и сельскохозяйственное оборудование. На конкурсной комиссии проект был утвержден: для реализации женщине выделили 1 365 000 рублей.
Видимость работы она создавала, предоставляя в региональный департамент ложные отчеты и документы, подтверждающие целевое использование полученных средств.
Суд признал женщину виновной и назначил ей 2,5 года лишения свободы условно, а также принудил вернуть полученные ею деньги.