Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» рассказал о размере своей пенсии

Актер Виктор Бычков, известный по роли егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», раскрыл «Аргументам и фактам» размер своей пенсии.

Ежемесячно он получает 12,5 тыс. рублей, пишут «Аргументы и факты».

Актер работает с 14 лет. Как рассказал артист, ему должна быть прибавка как лауреату Госпремии РФ в области искусства, которую Владимир Путин вручал всей группе за фильм «Кукушка» Рогожкина.

Но есть нюанс — эту ежемесячную прибавку не платят, если человек хоть день отработал в месяце — например, снялся в кино или телепередаче. И эту прибавку актер не получает три года.

Бычкову сейчас 68 лет. Он востребован. Так, в популярном комедийном сериале «Жуки» телеканала ТНТ сыграл священника — отца Александра.

Об актере

Прославился в 1990-е после роли егеря Кузьмича в комедийном фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты».

Также снимался и в других картинах этого режиссера — «Ради нескольких строчек», «Чекист», первый сезон «Улиц разбитых фонарей».

В фильме «Кукушка» Бычков сыграл контуженного советского капитана. За эту роль он получил несколько престижных призов — получил «Золотого Орла» в номинации «лучшая мужская роль». Стал лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства.