К началу лета Барнаул раскрасят цветочные клумбы

Компания «Экостройсервис» уже приступила к подготовке почвы в Индустриальном районе.
Рабочим предстоит украсить территорию района цветами белой, розовой, красной, фиолетовой, голубой петунии, агератума голубого, бархатцев, целозии гребенчатой, цинерарии, колеуса, бегонии и других — всего 23 631 корень рассады.
Цветы появятся на 65 клумбах, в 159 вазонах.
В Ленинском районе планируется засеять цветочными семенами 135 кв. метров земли. Это будут петунии, бархатцы, ценерария приморская, целозия метельчатая, лобулярия морская, амарант хвостатый, канна Крози, клещевина обыкновенная.
Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение г. Барнаула» в мае также будут оформлять городские клумбы, заменив луковичные цветы однолетними культурами.