К началу лета Барнаул раскрасят цветочные клумбы

До конца мая в Барнауле высадят семена цветов-однолетников в клумбы. В конце мая начнется высадка цветочной рассады, рассказали в администрации города.

Компания «Экостройсервис» уже приступила к подготовке почвы в Индустриальном районе.

Рабочим предстоит украсить территорию района цветами белой, розовой, красной, фиолетовой, голубой петунии, агератума голубого, бархатцев, целозии гребенчатой, цинерарии, колеуса, бегонии и других — всего 23 631 корень рассады.

Цветы появятся на 65 клумбах, в 159 вазонах.

В Ленинском районе планируется засеять цветочными семенами 135 кв. метров земли. Это будут петунии, бархатцы, ценерария приморская, целозия метельчатая, лобулярия морская, амарант хвостатый, канна Крози, клещевина обыкновенная.

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение г. Барнаула» в мае также будут оформлять городские клумбы, заменив луковичные цветы однолетними культурами.