13 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

К началу лета Барнаул раскрасят цветочные клумбы

До конца мая в Барнауле высадят семена цветов-однолетников в клумбы. В конце мая начнется высадка цветочной рассады, рассказали в администрации города.

Петуния.
Петуния.
barnaul.org

Компания «Экостройсервис» уже приступила к подготовке почвы в Индустриальном районе.

Рабочим предстоит украсить территорию района цветами белой, розовой, красной, фиолетовой, голубой петунии, агератума голубого, бархатцев, целозии гребенчатой, цинерарии, колеуса, бегонии и других — всего 23 631 корень рассады.

Цветы появятся на 65 клумбах, в 159 вазонах.

В Ленинском районе планируется засеять цветочными семенами 135 кв. метров земли. Это будут петунии, бархатцы, ценерария приморская, целозия метельчатая, лобулярия морская, амарант хвостатый, канна Крози, клещевина обыкновенная.

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение г. Барнаула» в мае также будут оформлять городские клумбы, заменив луковичные цветы однолетними культурами.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость