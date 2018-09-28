Читайте нас в соцсетях
28 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Жизнь
71

Квадратный НЛО попал на видео во время прямой трансляции с МКС

Во время прямой трансляции с МКС удалось снять загадочный НЛО. Роликом поделился известный уфолог Скотт Уоринг.

НЛО над аэродромом
НЛО над аэродромом
Александра Аксенова

Во время трансляции с МКС внимание уфолога привлек странный объект квадратной формы. Объект отражал от себя свет.

Уфолог убежден, что в объектив попал инопланетный корабль. Но специалист убежден, что открытых заявлений от ученых на этот счет ожидать не стоит — слишком скептически научное сообщество воспринимает сообщения об инопланетянах, пишет actualnews.org.

Стоит отметить, что эту же трансляцию наблюдал и российский исследователь Валентин Дегтерев из Нижнего Тагила. Причем трансляция была внезапно прекращена.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка