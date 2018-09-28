Квадратный НЛО попал на видео во время прямой трансляции с МКС

Во время трансляции с МКС внимание уфолога привлек странный объект квадратной формы. Объект отражал от себя свет.
Уфолог убежден, что в объектив попал инопланетный корабль. Но специалист убежден, что открытых заявлений от ученых на этот счет ожидать не стоит — слишком скептически научное сообщество воспринимает сообщения об инопланетянах, пишет actualnews.org.
Стоит отметить, что эту же трансляцию наблюдал и российский исследователь Валентин Дегтерев из Нижнего Тагила. Причем трансляция была внезапно прекращена.