Квартал Красных фонарей: как выживает секс-индустрия в условиях тотального карантина

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 одной из наиболее пострадавших сфер стала мировая секс-индустрия, пишет Newsru.com .

Затишье отмечают в борделях США, Австралии, стран ЕС. Большинство заведений закрыты на карантин или потеряли клиентов.

В Нидерландах запрет коснулся также деятельности «самозанятых» работниц секс-услуг из знаменитого квартала Красных фонарей в Амстердаме. Других источников дохода у проституток нет, как и оплачиваемых больничных.

В немецкой столице — Берлине — не все бордели закрыты, но во многих ужесточили меры гигиены — установили дозаторы с дезинфицирующими средствами и начали кипятить полотенца, пишет «Росбалт». Доходы владельцев упали уже более чем вдвое.

В Штутгарте все бордели были закрыты еще 13 марта по распоряжению властей.

В Сиэтле у клиентов измеряют температуру и заставляют мыться дезинфицирующими средствами, а на поцелуи введен тотальный запрет.