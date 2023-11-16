Квартал в лесу, у «Изумрудного» и спасительная котельная. Какие проекты будут защищать в Барнауле

На градостроительном совете 16 ноября рассмотрят комплекс бизнес-класса на Горе и еще пару важных объектов – в центре города и в поселке Южный. Расскажем, какие проекты планируют обсуждать эксперты.

На заседании повторно рассмотрят проект «Вышка» от архитектурного бюро «Салют» и девелопера «Мой дом». Ранее они представляли пять девятиэтажных домов, которые планировали построить на Змеиногорском тракте, 35Б.

Главная задача проекта – возвести комплекс так, чтобы максимально сохранить растительность. Для этого, например, архитекторы в проекте поставили три дома на платформу, под которой скроется подземный паркинг. Он в свою очередь сядет в овраг.

Заботой об экологии объяснили довольно близкую посадку домов. Некоторые эксперты посчитали, что они находятся недостаточно далеко друг от друга и от границ участка, как этого требуют нормативы.

Эксперты посоветовали пересмотреть планировку и создать круговой объезд на участке.

В свою очередь директор компании «Мой дом» Павел Князев отметил, что у него есть заключения экспертиз, которые доказывают, что в показанном проекте соблюдены все нормативы. Их он и намеревался представить на новом заседании.

Что также рассмотрят на заседании

Еще один проект от архитектурного бюро «Салют».

Связанный с «Моим домом» специализированный застройщик «Изумрудный квартал» планирует построить многоэтажный «дом-квартал» на ул. Сизова, 20. Неподалеку от Изумрудного парка.

Известно, что в проекте предусмотрено около 250 квартир, подземная парковка, закрытый двор и магазины по периметру.

Проект жилых комплексов на Южном от "Адалин-строй". Предоставлено altapress.ru.

На заседании также рассмотрят проект газовой котельной в жилом квартале «Адалин на Южном».

Судя по всему, это тот самый объект, который будет обеспечивать теплом жильцов квартала, благодаря чему им не придется зависеть от городских служб. К тому же, так новостройки не дадут дополнительную нагрузку на тепловые сети, которые питают поселок.

К какому результату приведут обсуждения – читайте вечером на altapress.ru.