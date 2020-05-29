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Жизнь
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Квартирный вопрос открыт: президентскую ипотеку предоставят по рекордно низкой ставке

Эксперты АО «Банк Акцепт» рассказали об ипотеке с рекордно низкой ставкой и о том, что нужно для того, чтобы ее оформить.

Предоставлено: АО «Банк Акцепт»

В последние месяцы из-за ситуации, связанной с COVID-19, многие из нас частично или полностью лишились дохода. Но потребность в жилье, а значит и в ипотеке, никуда не исчезла. Поэтому в апреле 2020 года Президент РФ В.В. Путин подписал постановление о выдаче ипотеки с господдержкой по ставке 6,5% годовых.

Но Банк Акцепт пошел дальше и подготовил несколько выгодных предложений, чтобы поддержать своих клиентов.

Право на получение льготной ипотеки имеют граждане РФ — наемные работники, индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса, имеющие официальное трудоустройство и стабильный доход.

Максимальная сумма кредита в Москве — до 8 млн. рублей, в Новосибирске, Новосибирской области и других регионах РФ — до 3 млн. рублей. При этом полученные средства могут быть использованы на приобретение только нового жилья в многоквартирном доме, в том числе строящемся. В качестве первоначального взноса возможно использование материнского капитала.

Кроме того, необходимо подать заявку в Банк Акцепт и в срок до 30 октября 2020 года подписать документы на ипотечный кредит. Подать заявку вы можете онлайн, либо обратиться в отделение банка. Для подачи заявки потребуется предоставить стандартный пакет документов. Перечень необходимых документов можно уточнить в контакт центре или непосредственно в офисе банка.

Есть еще несколько важных моментов:

  • льготная ставка сохраняется на весь срок кредита;
  • гашение осуществляется только аннуитетными платежами;
  • срок кредита до 25 лет.
Предоставлено: АО «Банк Акцепт»

Мир изменился, но жизнь продолжается, поэтому Банк Акцепт рекомендует всерьез задуматься о приобретении квартиры мечты прямо сейчас. Ведь ставка, действительно, небывало низкая!

Акцепт — это банк с 30-летней историей и опытом, не раз доказавший свою надежность. Банк, которому можно и нужно доверять. А если у вас остались сомнения и вопросы, наши квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать вас.

Подробности по телефону 8−800−100−27−37 и akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:
Барнаул, ул. Партизанская, 105
тел. 8−800−100−27−37
akcept.ru
Instagram, «ВКонтакте», FaceBook

*льготная ипотека по ставке от 6,0% годовых. Воспользоваться этой ставкой смогут клиенты с первоначальным взносом от 50% при покупке квартиры площадью от 70 кв. м.;
— льготная ипотека по ставке от 6,5% годовых. Воспользоваться этой программой смогут собственники бизнеса и предприниматели при первоначальном взносе от 30%;
— льготная ипотека по ставке от 6,5% годовых для остальных категорий клиентов, при первоначальном взносе от 20%. Условия получения льготной ипотеки:

  • Воспользоваться президентской ипотекой могут граждане РФ — наемные работники, индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса, имеющие официальное трудоустройство и стабильный доход.
  • Максимальная сумма кредита в Москве — до 8 млн. рублей, в других регионах РФ — до 3 млн. рублей.
  • Полученные средства могут быть использованы на приобретение только нового жилья в многоквартирном доме, в том числе строящемся. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.
  • Необходимо подать заявку в Банк Акцепт и в срок до 30 октября 2020 года подписать документы на ипотечный кредит. Подать заявку вы можете онлайн, либо обратиться в один из офисов банка. Для подачи заявки потребуется предоставить стандартный пакет документов.
  • Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита;
  • Гашение осуществляется только аннуитетными платежами;
  • Срок кредита до 25 лет.

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