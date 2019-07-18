Квест ENERGY ВЕЛИК от радио NRJ стартовал в Барнауле

ENERGY ВЕЛИК — это ежегодный федеральный проект, который проходит во всех городах России. Любой азартный слушатель может выиграть отличный велосипед, если будет внимательно следить за эфиром радиостанции! Выбор велосипеда в качестве приза не случайный, ведь Радио ENERGY активно пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. В Барнауле ENERGY ВЕЛИК проходит уже во второй раз, в прошлом году победителем розыгрыша стал Сергей Рудь.

Сидячая работа, авто, диван… Надоело быть недвижимостью? Пора заняться собой и пересесть на… велик!

Квест ENERGY ВЕЛИК от радио NRJ. Источник: барнаульская радиостанция Радио ENERGY 87,5 FM.

Для того, чтобы принять участие в квесте, нужно с 15 по 25 июля поймать подсказки в эфире Радио ENERGY и в Instagram @nrj_altai. В подсказках будут обозначены места, где прячутся плакаты Радио ENERGY. Уже сейчас доступно около 10 мест. После того, как подсказка получена, а заветный плакат найден, участник должен сделать фотографию на фоне плаката и добавить ее к себе в Instagram, отметив профиль @nrj_altai и поставив хэштег #ENERGYВЕЛИК_Барнаул. 26 июля генератором случайных чисел будет выбран финалист, который заберет ENERGY ВЕЛИК себе.

Хватит быть недвижимостью! Пора пересесть на велик!

Организатор акции: ООО Проект-ББ. Срок проведения: с 15 по 26 июля 2019 г. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь. Возрастное ограничение: 16+