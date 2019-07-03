Квест, мастер-классы и живой концерт: как провести выходные в Горном Алтае

6−7 июня в эко-парке Сад Пионов (Чемальский район) пройдет концерт барнаульской группы Лаки Грингос, квест-экскурсия и бесплатные мастер-классы. Гости эко-парка смогут создать тряпичную куклу послушать легенды про растения и красоты сада и, конечно, насладится уникальной природой Горного Алтая.