Квест, мастер-классы и живой концерт: как провести выходные в Горном Алтае

Программа событий:
6 июля
- 12.00, 14.00, 16.00- квест- экскурсия для детей в взрослых по саду пионов
- 13.00−17.00 — живая музыка от кавер-группы Лаки Грингос
- 12.00−16.00 — мастер — классы по созданию тряпичных кукол
7 июля
- 12.00, 14.00, 16.00 — квест-экскурсия для детей в взрослых по саду пионов
- 11.00−14.00 — живая музыка от Кавер группы Лаки Грингос
- 12.00−16.00 — мастер-классы по созданию тряпичных кукол
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Фото: Марина Широких.
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Фото: Марина Широких.
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Фото: Марина Широких.
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Фото: Марина Широких.
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