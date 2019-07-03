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Квест, мастер-классы и живой концерт: как провести выходные в Горном Алтае

6−7 июня в эко-парке Сад Пионов (Чемальский район) пройдет концерт барнаульской группы Лаки Грингос, квест-экскурсия и бесплатные мастер-классы. Гости эко-парка смогут создать тряпичную куклу послушать легенды про растения и красоты сада и, конечно, насладится уникальной природой Горного Алтая.

Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Фото: Марина Широких.

Программа событий:

6 июля
  • 12.00, 14.00, 16.00- квест- экскурсия для детей в взрослых по саду пионов
  • 13.00−17.00 — живая музыка от кавер-группы Лаки Грингос
  • 12.00−16.00 — мастер — классы по созданию тряпичных кукол
7 июля
  • 12.00, 14.00, 16.00 — квест-экскурсия для детей в взрослых по саду пионов
  • 11.00−14.00 — живая музыка от Кавер группы Лаки Грингос
  • 12.00−16.00 — мастер-классы по созданию тряпичных кукол
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Фото: Марина Широких.
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Фото: Марина Широких.
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Фото: Марина Широких.
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Эко-парк Сад Пионов (Чемальский район).
Фото: Марина Широких.

Подробную информацию ищите на странице «Сад пионов» в Инстаграм

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