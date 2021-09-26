Кюкю или Куку. Тест: сможете ли вы угадать ресторанные блюда

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Ничто так не поднимает настроение как вкусная еда. А если она приготовлена и подана в изысканном и приятном месте, то удовольствия только больше. Попробуйте угадать необычные кулинарные произведения в тесте altapress.ru.
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