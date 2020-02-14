Лаба-2020: «Ростелеком» поддержал всемирную акцию «Открытая лабораторная» в алтайском вузе

Федеральный провайдер вошел в число организаторов международной научно-популярной акции «Открытая лабораторная», организуемое проектом «Лаба"*. Мероприятие состоялось в День российской науки в Алтайском госуниверситете (АлтГУ) Барнаула. На мероприятии компания представила собственный онлайн-сервис для школьников «Ростелеком. Лицей», открыла для гостей и участников фотозону и наградила победителей сувенирами.

«Открытая лабораторная», цель которой — проверка научной грамотности и поддержание интереса детей и взрослых к получению новых знаний о мире, проходит в Барнауле второй раз. Просветительский проект помогает узнать, как устроены природа и техника, понять, откуда произошел человек, и проверить, насколько картина мира конкретных участников соотносится с его реальным устройством.

Лаба-2020. ПАО «Ростелеком»

Барнаульскую акцию проводит студия инженерно-технического творчества для детей и молодежи «STEM-центр» при поддержке Биологического факультета АлтГУ. В этом году инициаторы открыли сразу две площадки: для детей 6−12 лет и для всех желающих старше 12 лет. Участникам мероприятия дается всего 30 минут для того, чтобы пройти тест на знания: 15 вопросов — детям и 25 вопросов — взрослым. После чего в течение часа завлаб (модератор проекта) вместе с аудиторией подробно разбирает каждое задание и озвучивает по окончании дискуссии точный научный ответ.

Лаба-2020. ПАО «Ростелеком»

В этот раз подарки за участие в акции получили набравшие максимальное количество баллов за ответы, самые юные, самые старшие и самые активные участники, а также те, кто родился в День российской науки. Организаторы вручили детям сертификаты, наклейки, блокноты и рюкзаки от «Ростелекома». Взрослым участникам «Открытой лабораторной» компания подарила наушники.

Лаба-2020. ПАО «Ростелеком»

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

Для понимания мира и его устройства каждый человек должен обладать хотя бы минимальным набором научных знаний о законах природы, общества, мышления. Эти знания нужны и для владения новыми технологиями и услугами, которые «Ростелеком» активно разрабатывает и предлагает пользователям. Одна из таких — образовательный портал «Ростелеком. Лицей», который помогает улучшить школьные оценки, подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ и продвинуться в изучении конкретных предметов. Ресурс дает возможность пользоваться услугами консультантов и репетиторов в домашних условиях. Думаю, для участников акции освоить наш онлайн-сервис не составит труда.

*В России акцию проводит АНО «Лаборатория просветительских проектов». Организация является филантропической инициативой бизнесмена и мецената Романа Авдеева.